Байден захворів на коронавірус – що відомо

Байден захворів на коронавірус. Розповідаємо, що про це відомо і як відреагували демократи на хворобу лідера США.

Байден захворів на коронавірус

17 липня американський Джо Байден відвідав передвиборчий захід у Лас-Вегасі. Увечері він мав виступити там з промовою, але цей пункт програми скасували. Цей передвиборний захід був покликаний заручитися підтримкою латиноамериканських виборців

Пізніше прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр підтвердила інформацію ЗМІ про позитивний результат тесту на коронавірус у Байдена.

За її словами, американський лідер збирається посидіти на карантині у себе вдома в штаті Делавер, але при цьому виконуватиме всі посадові обов’язки.

Лікар Байдена Кевін О’Коннор повідомив, що у президента — нежить і кашель. На початку дня він відчував себе нормально, але черговий зроблений аналіз показав, що він знову підхопив коронавірус.

Як відреагували демократи

Через позитивний тест на коронавірус у Демократичній партії виникла нова хвиля дискусій про необхідність заміни кандидата в президенти. Про це повідомляє CNN, передають «Новини України – НСН».

Адже події відбуваються у вирішальний момент для кампанії Байдена. За інформацією американських ЗМІ, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер сказав Байдену, що було б краще, якби він відмовився від участі у президентських перегонах. Але представник Шумера сказав, що “повідомлення є порожніми домислами”.

Нагадаємо, Демократична партія США може достроково висунути Джо Байдена кандидатом у президенти. Таким чином, демократи хочуть покласти край внутрішньопартійним розмовам про заміну Байдена після невдалих дебатів.

Раніше повідомлялося, що виступ Байдена на дебатах зі “спотиканнями, повторюваними репліками, кашлем, невірними висловлюваннями” викликав побоювання щодо його “фізичної підготовки та гостроти зору” та викликав паніку серед демократів, написали ЗМІ. У Демократичній партії відновилася дискусія про те, чи має 81-річний президент знову бути кандидатом.

Нагадаємо, 27 червня в Атланті (США) відбулися дебати Байдена та Трампа, на яких кандидати обмінялися звинуваченнями, висловилися про стан економіки, торкнулися теми абортів, ситуації на кордоні, виведення військ з Афганістану та війни в Україні та Ізраїлі.

Байден називав причину, яка змусить його залишити передвиборчу гонку

Чинний президент США Джо Байден розповів, що змусить його припинити брати участь у передвиборчих перегонах на тлі тиску донорів, які вимагають змінити кандидата від демократів.

Про це він сказав в інтерв’ю для Black Entertainment Television (BET), яке цитує Fox News.

За його словами, такою причиною може стати його стан здоров’я — коли лікарі виявлять у нього якусь хворобу:

Якби у мене виникли якісь проблеми зі здоров’ям, якби до мене прийшли лікарі й сказали, що у вас така-то проблема чи така-то проблема, – сказав лідер США

Байден визнав, що «припустився серйозної помилки» під час дебатів. Водночас президент США також вважає, що зміг продемонструвати «мудрість» на дебатах із Дональдом Трампом.

Чесно кажучи, я думаю, що єдине, що приносить вік — це трохи мудрості. І я думаю, що я продемонстрував, що знаю, як зробити щось для країни. Але є ще багато чого, що можна зробити, і я не хочу від цього відмовлятися, — додав Байден

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