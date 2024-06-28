«Ти спав з порнозіркою, коли твоя дружина була вагітна»: дебати Байдена і Трампа – перші підсумки

В США відбулися перші дебати Байдена і Трампа. Вони пройшли ще до того, як кожен із кандидатів буде офіційно висунутий на своїх з’їздах. Говорили про економіку, міграцію, аборти, війну в Україні та трохи про особисте життя Трампа.

Ти займався сексом з порнозіркою, поки твоя дружина була вагітна, — заявив Байден Трампу під час дебатів

На що Трамп відповів, що у нього не було сексу з порнозіркою.

Вже відомі перші підсумки, які озвучив телеканал CNN. За даними журналістів, дві третини (67%) глядачів передвиборчих дебатів вважають, що Трамп переміг Байдена.

Про це свідчить опитування телеканалу CNN, на майданчику якого відбувся захід. Голосування проводилося шляхом розсилки СМС-повідомлень, у ньому взяли участь 565 зареєстрованих виборців, які дивилися на перший раунд дебатів.

У дебатах виборчої кампанії 2020 року перемогу, за версією CNN, щоразу здобував Байден.

Дебати Байдена і Трампа – основні тези

«Новини України – НСН» зібрали основні тези кандидатів.

Джо Байден:

Звинуватив свого попередника в тому, що він залишив після себе хаос в економіці.

Зазначив, що команда Трампа створила катастрофу для країни, а зараз США досягли вражаючих показників і успіхів.

Сказав, що ситуація з нелегальною міграцією успішно виправляється, тоді як за часів Трампа родини мігрантів часто розділяли і в них забирали дітей.

Назвав себе першим президентом США за століття, під час правління якого американські солдати не гинуть за межами країни.

Заявив, що Путін — військовий злочинець, він погубив тисячі людей. І він стверджує, що хотів би відновити Радянську Імперію.

Підкреслив, що Путіну не потрібна частина України, йому потрібна вся Україна. Більше того, він не зупиниться, якщо захопить Україну.

Заявив, що в разі перемоги в Україні росія загрожуватиме Білорусі, Угорщині, а також країнам НАТО.

Сказав, що ніколи не чув стільки дурниць, як від цього хлопця, який хоче вийти з НАТО.

Закликав виборців голосувати за Трампа, якщо вони хочуть ядерної війни, про яку він весь час говорить.

Задався питанням “Що буде потім?”, якщо дозволити Путіну контролювати Україну, а потім перейти до Польщі і на інші території.

Назвав Трампа sucker and loser, а також зазначив, що у колишнього президента мораль “вуличної кішки”.

Розповів про судимість Трампа за кримінальний злочин у Нью-Йорку.

Заявив, що Трамп займався сексом із порнозіркою, коли дружина була вагітна.

Дональд Трамп:

Звинуватив Байдена в тому, що за його правління США втратили свій престиж на світовій арені та уподібнилися “країні третього світу”.

Вважає, що в США зараз небувалий рівень інфляції і наплив мігрантів, економіка зазнає краху.

Сказав, що Байден відкриває кордони, у США їдуть нелегальні мігранти, які потім вбивають і ґвалтують жінок.

Через політику Байдена через американський кордон проходить велика кількість терористів.

Заявив, що в разі перемоги Байдена на виборах “від США нічого не залишиться”, назвав його найгіршим президентом в історії.

Назвав Байдена злочинцем, додавши, що той ризикує стати засудженим слідом за сином після того, як покине офіс президента.

Звинуватив Байдена в отриманні грошей від Китаю, назвав його “маньчжурським кандидатом”.

Пообіцяв, що закінчить війну в Україні ще до того, як офіційно повернеться в Білий дім.

Назвав висунуті Путіним умови врегулювання ситуації в Україні неприйнятними.

Сказав, що Україна не виграє цю війну, бо у неї закінчуються люди.

Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А при мені — ні – сказав Трамп

Путін знав, що зі мною не можна грати. Ця війна не повинна була б ніколи починатися – заявив кандидат

Пообіцяв швидко домогтися звільнення журналіста Гершковича, пояснивши його арешт у рф тим, що Байден не користується повагою путіна

Запевнив, що його фізичне самопочуття чудове, запропонував Байдену пройти тест на розумові здібності.

Заявив, що вважає “тотально неприйнятним” політичне насильство, але прямо на запитання про готовність визнати підсумки виборів за будь-якого їхнього результату не відповів.

Раніше ми повідомляли: Путін та Кім Чен Ин підписали договір про “всеосяжне” партнерство: як це вплине на війну в Україні

Наш Телеграм