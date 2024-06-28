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ПолітикаСША

«Ти спав з порнозіркою, коли твоя дружина була вагітна»: дебати Байдена і Трампа – перші підсумки

Автор -
Журналіст
«Ти спав з порнозіркою, коли твоя дружина була вагітна»: дебати Байдена і Трампа – перші підсумки

В США відбулися перші дебати Байдена і Трампа. Вони пройшли ще до того, як кожен із кандидатів буде офіційно висунутий на своїх з’їздах. Говорили про економіку, міграцію, аборти, війну в Україні та трохи про особисте життя Трампа.

Ти займався сексом з порнозіркою, поки твоя дружина була вагітна, — заявив Байден Трампу під час дебатів

На що Трамп відповів, що у нього не було сексу з порнозіркою.

Вже відомі перші підсумки, які озвучив телеканал CNN. За даними журналістів, дві третини (67%) глядачів передвиборчих дебатів вважають, що Трамп переміг Байдена.

Про це свідчить опитування телеканалу CNN, на майданчику якого відбувся захід. Голосування проводилося шляхом розсилки СМС-повідомлень, у ньому взяли участь 565 зареєстрованих виборців, які дивилися на перший раунд дебатів.

У дебатах виборчої кампанії 2020 року перемогу, за версією CNN, щоразу здобував Байден.

Дебати Байдена і Трампа – основні тези

«Новини України – НСН» зібрали основні тези кандидатів.

Джо Байден:

  • Звинуватив свого попередника в тому, що він залишив після себе хаос в економіці.
  • Зазначив, що команда Трампа створила катастрофу для країни, а зараз США досягли вражаючих показників і успіхів.
  • Сказав, що ситуація з нелегальною міграцією успішно виправляється, тоді як за часів Трампа родини мігрантів часто розділяли і в них забирали дітей.
  • Назвав себе першим президентом США за століття, під час правління якого американські солдати не гинуть за межами країни.
  • Заявив, що Путін — військовий злочинець, він погубив тисячі людей. І він стверджує, що хотів би відновити Радянську Імперію.
  • Підкреслив, що Путіну не потрібна частина України, йому потрібна вся Україна. Більше того, він не зупиниться, якщо захопить Україну.
  • Заявив, що в разі перемоги в Україні росія загрожуватиме Білорусі, Угорщині, а також країнам НАТО.
  • Сказав, що ніколи не чув стільки дурниць, як від цього хлопця, який хоче вийти з НАТО.
  • Закликав виборців голосувати за Трампа, якщо вони хочуть ядерної війни, про яку він весь час говорить.
  • Задався питанням “Що буде потім?”, якщо дозволити Путіну контролювати Україну, а потім перейти до Польщі і на інші території.
  • Назвав Трампа sucker and loser, а також зазначив, що у колишнього президента мораль “вуличної кішки”.
  • Розповів про судимість Трампа за кримінальний злочин у Нью-Йорку.
  • Заявив, що Трамп займався сексом із порнозіркою, коли дружина була вагітна.

дебати Байдена і Трампа

Дональд Трамп:

  • Звинуватив Байдена в тому, що за його правління США втратили свій престиж на світовій арені та уподібнилися “країні третього світу”.
  • Вважає, що в США зараз небувалий рівень інфляції і наплив мігрантів, економіка зазнає краху.
  • Сказав, що Байден відкриває кордони, у США їдуть нелегальні мігранти, які потім вбивають і ґвалтують жінок.
  • Через політику Байдена через американський кордон проходить велика кількість терористів.
  • Заявив, що в разі перемоги Байдена на виборах “від США нічого не залишиться”, назвав його найгіршим президентом в історії.
  • Назвав Байдена злочинцем, додавши, що той ризикує стати засудженим слідом за сином після того, як покине офіс президента.
  • Звинуватив Байдена в отриманні грошей від Китаю, назвав його “маньчжурським кандидатом”.
  • Пообіцяв, що закінчить війну в Україні ще до того, як офіційно повернеться в Білий дім.
  • Назвав висунуті Путіним умови врегулювання ситуації в Україні неприйнятними.
  • Сказав, що Україна не виграє цю війну, бо у неї закінчуються люди.
  • Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А при мені — ні – сказав Трамп
  • Путін знав, що зі мною не можна грати. Ця війна не повинна була б ніколи починатися – заявив кандидат
  • Пообіцяв швидко домогтися звільнення журналіста Гершковича, пояснивши його арешт у рф тим, що Байден не користується повагою путіна
  • Запевнив, що його фізичне самопочуття чудове, запропонував Байдену пройти тест на розумові здібності.
  • Заявив, що вважає “тотально неприйнятним” політичне насильство, але прямо на запитання про готовність визнати підсумки виборів за будь-якого їхнього результату не відповів.

Раніше ми повідомляли: Путін та Кім Чен Ин підписали договір про “всеосяжне” партнерство: як це вплине на війну в Україні

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