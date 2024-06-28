«Ти спав з порнозіркою, коли твоя дружина була вагітна»: дебати Байдена і Трампа – перші підсумки

В США відбулися перші дебати Байдена і Трампа. Вони пройшли ще до того, як кожен із кандидатів буде офіційно висунутий на своїх з’їздах. Говорили про економіку, міграцію, аборти, війну в Україні та трохи про особисте життя Трампа.
Ти займався сексом з порнозіркою, поки твоя дружина була вагітна, — заявив Байден Трампу під час дебатів
На що Трамп відповів, що у нього не було сексу з порнозіркою.
Вже відомі перші підсумки, які озвучив телеканал CNN. За даними журналістів, дві третини (67%) глядачів передвиборчих дебатів вважають, що Трамп переміг Байдена.
Про це свідчить опитування телеканалу CNN, на майданчику якого відбувся захід. Голосування проводилося шляхом розсилки СМС-повідомлень, у ньому взяли участь 565 зареєстрованих виборців, які дивилися на перший раунд дебатів.
У дебатах виборчої кампанії 2020 року перемогу, за версією CNN, щоразу здобував Байден.
Дебати Байдена і Трампа – основні тези
«Новини України – НСН» зібрали основні тези кандидатів.
Джо Байден:
- Звинуватив свого попередника в тому, що він залишив після себе хаос в економіці.
- Зазначив, що команда Трампа створила катастрофу для країни, а зараз США досягли вражаючих показників і успіхів.
- Сказав, що ситуація з нелегальною міграцією успішно виправляється, тоді як за часів Трампа родини мігрантів часто розділяли і в них забирали дітей.
- Назвав себе першим президентом США за століття, під час правління якого американські солдати не гинуть за межами країни.
- Заявив, що Путін — військовий злочинець, він погубив тисячі людей. І він стверджує, що хотів би відновити Радянську Імперію.
- Підкреслив, що Путіну не потрібна частина України, йому потрібна вся Україна. Більше того, він не зупиниться, якщо захопить Україну.
- Заявив, що в разі перемоги в Україні росія загрожуватиме Білорусі, Угорщині, а також країнам НАТО.
- Сказав, що ніколи не чув стільки дурниць, як від цього хлопця, який хоче вийти з НАТО.
- Закликав виборців голосувати за Трампа, якщо вони хочуть ядерної війни, про яку він весь час говорить.
- Задався питанням “Що буде потім?”, якщо дозволити Путіну контролювати Україну, а потім перейти до Польщі і на інші території.
- Назвав Трампа sucker and loser, а також зазначив, що у колишнього президента мораль “вуличної кішки”.
- Розповів про судимість Трампа за кримінальний злочин у Нью-Йорку.
- Заявив, що Трамп займався сексом із порнозіркою, коли дружина була вагітна.
Дональд Трамп:
- Звинуватив Байдена в тому, що за його правління США втратили свій престиж на світовій арені та уподібнилися “країні третього світу”.
- Вважає, що в США зараз небувалий рівень інфляції і наплив мігрантів, економіка зазнає краху.
- Сказав, що Байден відкриває кордони, у США їдуть нелегальні мігранти, які потім вбивають і ґвалтують жінок.
- Через політику Байдена через американський кордон проходить велика кількість терористів.
- Заявив, що в разі перемоги Байдена на виборах “від США нічого не залишиться”, назвав його найгіршим президентом в історії.
- Назвав Байдена злочинцем, додавши, що той ризикує стати засудженим слідом за сином після того, як покине офіс президента.
- Звинуватив Байдена в отриманні грошей від Китаю, назвав його “маньчжурським кандидатом”.
- Пообіцяв, що закінчить війну в Україні ще до того, як офіційно повернеться в Білий дім.
- Назвав висунуті Путіним умови врегулювання ситуації в Україні неприйнятними.
- Сказав, що Україна не виграє цю війну, бо у неї закінчуються люди.
- Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А при мені — ні – сказав Трамп
- Путін знав, що зі мною не можна грати. Ця війна не повинна була б ніколи починатися – заявив кандидат
- Пообіцяв швидко домогтися звільнення журналіста Гершковича, пояснивши його арешт у рф тим, що Байден не користується повагою путіна
- Запевнив, що його фізичне самопочуття чудове, запропонував Байдену пройти тест на розумові здібності.
- Заявив, що вважає “тотально неприйнятним” політичне насильство, але прямо на запитання про готовність визнати підсумки виборів за будь-якого їхнього результату не відповів.
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