«Україна переможе і зупинить Путіна»: потужна промова Байдена на саміті НАТО

Промова Байдена на саміті НАТО була потужною. У ній президент США говорив про роль Альянсу в захисті демократичних цінностей на планеті. Окрему частину виступу присвятив Україні.

У Білому дому сподіваються, що Байден зможе перегорнути сторінку складного періоду свого президентства за допомогою цієї найгучнішої політичної промови з часів дебатів, передають “Новини України – НСН“.

“Україна переможе”

Росія — не переможе! Не досягне свого! Переможе Україна!, — заявив президент США Джо Байден на відкритті саміту НАТО

Він зазначив, що коли почалася ця безглузда війна, Україна була вільною країною, і сьогодні вона залишається такою ж вільною країною.

Путін хоче не більше, не менше, ніж повного підкорення України… і стерти Україну з лиця землі. Україна може зупинити путіна. Війна закінчиться і Україна, як і раніше, буде незалежною і вільною! – сказав Байден

При цьому президент США Джо Байден пообіцяв рішуче захищати Україну від російського вторгнення.

Говорячи про війну в Україні, він також наголосив, що зараз «поворотний момент для Європи, для трансатлантичної спільноти та для всього світу».

Промова Байдена на саміті НАТО: що ще сказав президент США

Північноатлантичний Альянс, до якого зараз входять 32 країни, продовжує забезпечувати глобальну безпеку, заявив президент США Джо Байден, виступаючи 9 липня у Вашингтоні на урочистостях, присвячених 75-річчю НАТО. Його промову опублікував Білий дім.

Свій виступ Байден почав з історичної довідки – він згадав про момент заснування НАТО у 1949 році, коли через чотири роки після закінчення Другої світової війни лідери 12 країн підписали Вашингтонський договір і створили Організацію Північноатлантичного договору, найбільший і найефективніший оборонний альянс у світовій історії».

Зараз, на думку Байдена, союзникам по НАТО слід з гордістю озиратися на все, чого вони досягли, «і з силою та рішучістю дивитися у спільне майбутнє». Він зазначив, що країни НАТО разом відновили Європу, вистояли протягом десятиліть холодної війни, вітали в Альянсі колишніх супротивників, зупинили етнічні чистки на Балканах та підтримали США після нападу 11 вересня 2001 року.

Протягом усієї історії, коли відбувалися великі зміни, люди запитували: «Чи може НАТО адаптуватись?» І щоразу ми доводили, що можемо. І ми це робили: розробили наші стратегії, щоб випереджати загрози, звернулися до нових партнерів для підвищення нашої ефективності… Сьогодні НАТО сильніше, ніж будь-коли: до нього входять 32 країни. І сьогодні НАТО краще забезпечено ресурсами, ніж будь-коли, – наголосив президент США

Він звернув увагу, що у 2020 році, коли його було обрано президентом, лише дев’ять країн НАТО витрачали на оборону 2% свого ВВП. Цього року 23 країни витратить не менше 2%, а деякі – більше.

Друзі мої, добре, що ми сильніші, ніж будь-коли, тому що цей момент історії вимагає нашої колективної сили. Автократи хочуть скинути глобальний порядок, який загалом зберігається вже майже 80 років. Терористичні групи продовжують будувати злі плани, щоб викликати хаос та страждання, – сказав Байден Давайте пам’ятати: той факт, що НАТО залишається основою глобальної безпеки, не стався випадково. Це було неминучим. Знову і знову в критичні моменти ми обирали єдність замість роз’єднання, прогрес замість відступу, свободу замість тиранії та надію замість страху. Знову і знову ми підтримували наше спільне бачення мирної та процвітаючої трансатлантичної спільноти. Тут, на цьому саміті, ми збираємося, щоб заявити, що НАТО готове і здатне реалізувати цю концепцію сьогодні і в майбутньому, – підкреслив Байден

Нагадаємо, саміт НАТО триває у Вашингтоні з 9 до 11 липня. Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув до США учора.

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