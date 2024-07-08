Вибори у Франції: результати усіх здивували – чого очікувати Україні

Вибори у Франції завершилися, і результати усіх здивували. Після першого туру світ очікував на перемогу ультраправих, а перемогли ліві.

“Новини України – НСН” з посиланням на ВВС Україна та низку міжнародних видань розповідають детальніше про результати і чого очікувати тепер Україні.

Отже, ще кілька днів тому деякі французькі ЗМІ обговорювали кандидатури міністрів в потенційному уряді 28-річного Жордана Барделли, очікуючи неминучого приходу партії “Національне об’єднання” до влади. Молодий політик є офіційним лідером цієї ультраправої партії, хоче де-факто найбільший вплив у ній має Марін Ле Пен з відомої політичної династії.

Втім у підсумку “Національне об’єднання” фінішувало лише третім, перше місце здобули ліві з “Нового Народного фронту”, друге – прихильники президента Макрона.

Вибори у Франції: офіційні результати

На дострокових парламентських виборах у Франції остаточну перемогу здобула партія «Новий народний фронт», далі йде президентська коаліція Емманюеля Макрона «Разом!», на третьому місці — ультраправе «Національне об’єднання». Офіційні результати публікує Міністерство внутрішніх справ Франції.

З 577 місць в Національних зборах:

182 місця здобув лівий “Новий Народний фронт”, до якого входять соціалісти (59 місць), зелені (28), комуністи (9), ліворадикальна “Непокірна Франція” (74) і дрібніші ліві групи,

168 місць – пропрезидентський блок лібералів “Разом за республіку”,

143 місця – “Національне об’єднання” Марін Ле Пен і його союзники,

45 місць – консервативна партія “Республіканці”.

Таким чином, в жодної політичної сили немає більшості у 289 місць в нижній палаті французького парламенту для формування уряду.

Вибори продемонстрували, що французьке суспільство розколоте на кілька політичних таборів, жоден з яких немає довіри достатньої кількості французів, щоб контролювати уряд і втілювати свої програми в життя.

Тож цілком імовірно, що на країну чекає політична криза і довгий пошук можливості сформувати урядову коаліцію.

Експериментувати французи не ризикнули

Після оголошення дострокових виборів у червні здавалося, що французи готові ризикнути, погодитися на експеримент і дати шанс партії Марін Ле Пен реалізувати її програму.

Однак, більшість французів вирішила, що експериментувати з долею країни і передати її в руки Марін Ле Пен не готова. Явка, яка була феноменально високою для цього сторіччя і в першому турі, у другому ще більше зросла до 66,7% – найвищого показника з виборів у 1997 році.

Хто переміг і що далі?

Фактично переможців немає.

“Новий Народний фронт” формально здобув на виборах перемогу і показав, що коли ліві об’єднуються, вони можуть досягти високого результату. Але це об’єднання ситуативне – воно виникло тільки на фоні загрози приходу до влади ультраправих. Аналітики прогнозують, що вже незабаром в середовищі лівих знову почнуться конфлікти.

Явно не може задовольнити результат виборів прихильників пропрезидентського ліберального альянсу “Разом за республіку”. І у них питання до Макрона: «А навіщо все це було?» Адже в попередньому парламенті в лібералів було 245 місць – не абсолютна більшість, але все ж достатня, щоб контролювати уряд. Тепер в лібералів 168 місць і без залучення лівих уряд не створити. Проте й бажання йти на виконання соціальних обіцянок лівих немає.

“Національне об’єднання” не перемогло, але й не програло. Шансів на формування власного уряду або входження до якоїсь правої коаліції в партії Ле Пен не має. Формувати цю коаліцію ні з ким – інша права партія, Республіканці, розкололася у своєму ставленні до коаліції з Ле Пен, і це було одним з найбільших скандалів передвиборчої кампанії. Лідер “Республіканців” Ерік Сьотті ідею альянсу підтримав, за що його усунули від керівництва партією.

Однак для Ле Пен результат виборів не такий вже поганий – за її партію голосувала третина французів, кількість місць у парламенті зросла з 89 до 126, ще 17 місць здобули її союзники – дисиденти з партії “Республіканці” на чолі з Сьотті. “Національне об’єднання” може і далі критикувати владу за ситуацією з падінням купівельної спроможності, зростанням цін на енергоносії, імміграцією і втратою відчуття безпеки на вулицях через зростання злочинності. Було б наївним думати, що обраний “підвішений” парламент зможе якось вирішити ці питання.

Тож партія Ле Пен буде і далі чекати свого зоряного часу і нагадувати, що у французів був шанс змінити країну, але перемогу вкрав “альянс безчестя” – саме так Жордан Барделла охарактеризував неформальний “Республіканський фронт” між лівими і лібералами проти кандидатів Національного об’єднання. Лепеністи посилили свої позиції і будуть переконувати виборців, що вони єдина надія для порятунку від політичної кризи, в якій опинилася республіка.

Хто сформує уряд?

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що вранці 8 липня подасть у відставку після перемоги ультралівих на парламентських виборах. Його цитує Le Figaro.

Французам я кажу: я поважаю кожного з вас. Деяким жити складніше, ніж іншим, і саме ці життя ми повинні зробити кращими. Де б я не був, я завжди прагнутиму до досягнення цієї мети, – сказав Атталь

Водночас він повідомив, що готовий залишатись на своїй посаді “стільки, скільки буде потрібно” з наближенням Олімпійських ігор, які відбудуться у Парижі 26 липня.

35-річний Атталь став наймолодшим головою французького уряду 9 січня 2024 року. До цього він був міністром освіти. Під час призначення на посаду міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін назвав його “найбільш макронським серед нас”.

В нинішніх умовах, щоб сформувати уряд більшості лівим треба йти на болючі компроміси з прихильниками Макрона, але ті не хочуть мати нічого спільного з ліворадикальною “Непокірною Францією”, яка здобула найбільшу кількість депутатів у лівому альянсі (74). Та й серед соціалістів і зелених критиків президента достатньо. Тож ліві наче і вибороли перше місце, але все настільки заплутано, що очікувати формування дієздатного лівого уряду складно.

Згідно з Конституцією, прем’єра у Франції призначає президент. Проте 50 стаття Конституції чітко визначає, що якщо парламент не затвердить програму уряду, прем’єр має подати у відставку, тому в будь-якого голови уряду має бути підтримка парламентської більшості. Тож президенти доручають формувати уряд партіям-переможцям виборів.

На цих виборах де-факто переможців немає. І згідно з 12 статтею Конституції Франції президент не може розпустити новообраний парламент (точніше нижню палату, Сенат не може бути розпущений) у перший рік його роботи.

Що буде далі – вирішуватиме президент. Сценарії довгих безуспішних перемовин про коаліцію чи спроб створити технократичний уряд є цілком можливими.

Що зміниться для України

У французько-українських відносинах з такими результатами негативних змін очікувати не треба. В умовах підвішеного парламенту зовнішню політику визначатиме Емманюель Макрон і для України це найкращий варіант.

У випадку приходу до влади уряду Національного об’єднання було зрозумілим, що Франція відмовиться від поставки Україні частини озброєнь – наприклад, ракет, якими можна бити вглиб російської території. Ще однією червоною лінією було заперечення пропозиції Емманюеля Макрона щодо відправки французьких військових в Україну.

За результатами виборів підтримка України збережеться на попередньому рівні, проте про ідею відправки французьких військових будуть згадувати дедалі менше – ця пропозиція Макрона не знайшла підтримки серед більшості французів, а прихильники Ле Пен, ліворадикалів і “Республіканців” ефективно використали її у політичній боротьбі проти президента.

Прем’єр Польщі Дональд Туск, коментуючи результати виборів у Франції в соцмережі Х, підсумував так:

“В Парижі ентузіазм, в Москві розчарування, в Києві полегшення. Достатньо, щоб бути щасливим у Варшаві”.

Як реагують світові ЗМІ на вибори у Франції

Несподівані результати парламентських виборів у Франції – одна з головних тем у ЗМІ у всьому світі.

Ось деякі тези:

Politico: Хоча первинною метою президентського блоку було перешкодити партії Марін Ле Пен отримати абсолютну більшість, їхні дії зрештою, зважаючи на все, все одно забезпечили перемогу політикам крайніх поглядів, але вже лівих.

Wall Street Journal: Макрону належить збирати уряд із різношерстих партій, які не мають нічого спільного, окрім бажання завадити правим прийти до влади в країні.

Monde: За підсумками виборів може легко бути створено 10 фракцій, що підтвердить роз’єднаність у лавах політичних сил Франції і зробить формування правлячої коаліції складним завданням для Макрона.

Guardian: Праві з ‘Національного об’єднання’ показали найкращий результат в історії, але їхній успіх виявився обмеженим через спільні зусилля лівих та центристів.

Протести у Франції

Тим часом, у Франції ввечері спалахнули протести і сталися сутички з поліцією.

У Парижі після завершення голосування у другому турі парламентських виборів сталися зіткнення невеликої групи демонстрантів та поліцейських на площі Республіки. Прихильники лівих своєрідно влаштували святкування перемоги коаліції “Новий народний фронт”.

Про це повідомляє Le Monde.

З 22:30 усі виходи з площі Республіки були заблоковані… Незадовго до опівночі площу Республіки було звільнено від великої кількості демонстрантів, а окремі інциденти з поліцією провокували кілька груп молодих людей у капюшонах, – йдеться в повідомленні

Ці групи кидали снаряди в поліцію, підпалювати піддони та електричні велосипеди. У відповідь на кидання пляшок поліція зробила кілька пострілів гранат зі сльозогінним газом. Співробітники поліції в цивільному провели кілька затримань.

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