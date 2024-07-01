Вибори у Франції: після перемоги ультраправих спалахнули масові протести

30 червня відбулися дострокові парламентські вибори у Франції. У неділю пройшов перший тур, за результатами якого перемогла ультраправа партія Національне об’єднання на чолі з Марін Ле Пен. Після оголошення даних екзит-полів на вулицях Франції, зокрема у Парижі, розпочалися протести.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо про ситуацію у Франції.

Які результати першого туру виборів у Франції

Національне об’єднання отримало 34,2%. На другому місці – блок лівих партій Новий народний фронт, за нього віддали голоси 29,1%. Партія чинного президента Франція Емманюеля Макрона Відродження та її союзники — на третьому місці, вони здобули підтримку 21,5% виборців.

Нагадаємо, Марін Ле Пен обіцяла створити уряд, який боротиметься з мігрантами та ЄС, а також блокуватиме допомогу Україні.

Протести у Франції

Ввечері 30 червня, після перемоги у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції ультраправої партії Національне об’єднання на чолі з Марін Ле Пен, тисячі людей вийшли на протести.

На столичній площі Республіки зібралися прихильники Нового народного фронту – альянсу лівих політсил, до якого входять французькі соціалісти, комуністи, зелені та партія Нескорена Франція.

Серед мітингувальників можна було побачити молодих людей які скандували “Фашисти — геть!”.

Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами “проти фашизму” та проти “вкрай правих”. Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончика з фарбою.

Більшість демонстрантів склала молодь.

Активістки Femen влаштували «прибирання» біля Ейфелевої вежі в Парижі.

Дівчата протестували проти партії Марін Ле Пен. У своєму перфомансі вони закликають «відмити націоналістичний бруд» та «винести фашистське сміття».

Вибори у Франції: які шанси у «Національного об’єднання» отримати владу

Шанси «Національного об’єднання» отримати владу наступного тижня залежатимуть від політичних угод, укладених його суперниками протягом найближчих днів.

У минулому правоцентристські та лівоцентристські партії об’єднувалися, щоб утримати ультраправих від влади, але ця динаміка, відома як “республіканський фронт”, менш певна, ніж будь-коли.

Тепер торгівля почалася майже відразу в неділю ввечері.

У письмовій заяві для преси Макрон закликав виборців об’єднатися за кандидатів, які є “явно республіканськими та демократичними”, що, виходячи з його останніх заяв, виключатиме кандидатів від “Національного об’єднання” та від жорстко лівої France Unbowed.

Лідер лівих Жан-Люк Меланшон заявив, що альянс “Новий народний фронт”, який посів друге місце, відкличе всіх своїх кандидатів, які посіли третє місце в першому турі.

Наш орієнтир простий і зрозумілий: більше жодного голосу за “Національне об’єднання, — сказав він

Французи обиратимуть 577 депутатів Національної асамблеї – нижньої палати парламенту. У країні діє мажоритарна виборча система, згідно з якою кандидат перемагає лише в разі отримання абсолютної більшості голосів.

Якщо цього не відбувається, проходить другий тур, який призначений на 7 липня. У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців. Перемагає той, хто набере найбільше голосів.

У разі перемоги на парламентських виборах у Франції вперше від часів Другої світової війни ультраправі мають шанс отримати змогу формувати уряд.

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