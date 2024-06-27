Сенсаційна перемога Грузії на Євро-2024 і «виліт» України – що далі?

Перемога Грузії на Євро-2024 стала сенсаційною. Адже збірній вдалося обіграти Португалію чолі з легендарним Кріштіану Роналду і вийти до 1/8 фіналу.

«Новини України – НСН» розповідають про те, чим завершився груповий етап на “Євро-2024” і що буде далі.

Сенсаційна перемога Грузії на Євро-2024

Грузія здобула першу перемогу на Євро-2024, обігравши Португалію з рахунком 2:0 у матчі третього туру групового раунду Євро-2024. Ця перемога стала першою для Грузії на континентальних першостях, і вона одразу ж допомогла їм вийти у плей-офф з третього місця в групі.

Матч розпочався з неймовірної швидкості. Вже на другій хвилині Хвіча Кварацхелія відкрив рахунок, скориставшись помилкою португальської оборони. Його удар влучно знайшов шлях до сітки воріт, що одразу ж підняло настрій грузинським вболівальникам.

Це неймовірне відчуття – забити перший гол на такому рівні. Ми вірили в себе і знали, що можемо досягти успіху, – сказав Кварацхелія після матчу.

У другому таймі грузинська команда продовжувала контролювати гру. На 57-ій хвилині вони отримали можливість збільшити перевагу, коли Жорж Мікаутадзе реалізував пенальті. Цей гол остаточно закріпив перемогу Грузії, яка стала справжньою сенсацією турніру.

Незважаючи на поразку, Португалія вже забезпечила собі перше місце в групі і вихід у плей-офф. Проте цей результат став несподіванкою для багатьох, адже від португальців очікували більш впевненої гри.

Після матчу головний тренер збірної Грузії висловив захоплення від гри своєї команди:

Ми показали, що можемо грати на найвищому рівні. Це історичний момент для нашої країни, і ми не зупинимося на досягнутому, – сказав він

В свою чергу, тренер Португалії зізнався, що команда не змогла реалізувати свої плани:

Ми знали, що Грузія буде важким суперником, але не очікували такого результату. Нам потрібно зробити висновки і підготуватися до наступних матчів, – зазначив він

Ця перемога відкриває нові горизонти для грузинської збірної. Вони продемонстрували, що готові боротися з найсильнішими командами Європи. Наступні матчі будуть вирішальними для їх подальшого шляху на турнірі.

«Виліт» України

Збірна України залишилася поза плей-оф чемпіонату Європи-2024 за підсумками третього туру в групі Е. “Синьо-жовті” у заключному матчі на турнірі зіграли внічию з Бельгією — 0:0.

До останнього туру всі чотири збірні квартету підходили з однаковим доробком у три очки. За додатковими показниками групу очолювала Румунія; Україна натомість посідала останню, четверту сходинку.

Для виходу до 1/8 фіналу Україні було необхідно перемагати бельгійців або грати внічию та розраховувати, що паралельний поєдинок Словаччина — Румунія закінчиться перемогою однієї з команд, але поєдинок завершився рахунком 1:1.

Підсумкова таблиця групи Е

Румунія — 4 очки (3 матчі), 4:3 (різниця голів)

Бельгія — 4 (3), 2:1

Словаччина — 4 (3), 3:3

Україна — 4 (3), 2:4

Підбиваючи підсумки Євро, Сергій Ребров у коментарі “Суспільне Спорт” акцентував саме на вирішальному значенні поразки від румунів у першому турі. Водночас головний тренер підкреслив перспективи збірної, яка виходила на гру зі Словаччиною в наймолодшому складі серед усіх учасників турніру.

На душі те, що ми, на жаль, програли Євро в першому матчі. Багато причин тому, розібрали цю гру. Але я дійсно бачу, що гравці реагують — це дуже важливо. Кожна команда іноді робить помилки: і сьогодні, і в грі зі Словаччиною. Ми реагуємо і намагаємося щось зробити. На жаль, не пройшли далі, бо втратили не лише дуже важливі очки, але й голи, – підсумував Ребров

Що далі? Який розклад?

До 1/8 фіналу пройшли Грузія, Туреччина, Іспанія, Німеччина, Данія, Португалія, Франція, Бельгія, Румунія, Австрія, Англія, Швейцарія та Італія.

Плей-офф стартує цієї суботи матчами Швейцарія — Італія та Німеччина — Данія.

А в цілому розклад такий:

29.06 (субота)

19:00. Швейцарія — Італія

22:00. Німеччина — Данія

30.06 (неділя)

19:00. Англія — Словаччина

22:00. Іспанія — Грузія

01.07 (понеділок)

19:00. Франція — Бельгія

22:00. Португалія — Словенія

02.07 (вівторок)

19:00. Румунія — Нідерланди

22:00. Австрія — Туреччина

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