«Новини України – НСН» з посиланням на РБК-Україна розповідають все, що відомо про цей інцидент.

Затримання Усика в аеропорту Кракова: все, що відомо

Чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика вчора ввечері затримали в аеропорту Кракова (Польща). Пізніше українського боксера все ж відпустили, а президент Володимир Зеленський доручив МЗС та МВС розібратися у тому, що сталося.

Що відомо про затримання

Першим про затримання боксера написав народний депутат Жан Беленюк. Він оприлюднив у своєму Telegram-каналі відео на якому видно, як Усик спілкується з людьми у формі, після чого його відводять у кайданках.

Пізніше Беленюк повідомив, що скоро українського боксера мають відпустити.

“Наче все ок, скоро Саню повинні відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить”, – написав нардеп

Своєю чергою дружина боксера Катерина Усик в сторіз на своїй сторінці в Instagram повідомила, що “все гаразд, нічого кримінального”. Також вона додала, що “пізніше Олександр Усик усе пояснить”.

В коментарі РБК-Україна в МЗС проінформували, що на доручення міністра закордонних справ Андрія Сибіги до аеропорту Кракова вже вирушив генконсул українського посольства в Польщі для зʼясування обставин ситуації.

“Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона. Крім того, міністр Андрій Сибіга уже звернуся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням”, – сказав виданню речник МЗС Георгій Тихий

Коментар Усика

Згодом Усика відпустили. Промоутер боксера Олександр Красюк написав сторіз в Instagram, що “все добре” і “ніхто не був заарештований”. Він додав:

“Усик – вільний. Це непорозуміння”, – додав Красюк

Директор команди Сергій Лапін теж прокоментував ситуацію.

Не хвилюйтеся, все гаразд. Служба митного контролю нехтує своїми обов’язками! А сам Усик подякував українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов‘язки, не зважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії, – написав він в соцмережі

Сам Усик після затримання у Польщі записав відеозвернення з готельного номера. В ньому він зазначив, що “сталось непорозуміння”.

“Все чудово. Я – вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати послу України в Польщі, і особисто – нашому президенту, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Слава богу і слава Україні. Я – вільний. Коронувати мене не треба”, – сказав боксер

Реакція Зеленського

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський доручив главам українських МЗС та МВС розібратися у причинах інциденту.

“Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова. Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує”, – зазначив Зеленський

Сибіга натомість заявив, що МЗС України надішле Польщі ноту через затримання Усика.

Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні – написав міністр закордонних справ в соцмережі Х

Які причини затримання

Український боксер не розповів конкретно що стало причиною його затримання. Втім, її назвав виданню Przeglad Sportowy польський промоутер Анджей Васілевські, посилаючись на менеджера Усика Олександра Красюка.

За словами Васілевські, це сталося через те, що служби аеропорту нібито не хотіли пускати друга Усика на борт з незрозумілих для команди причин. Усик у відповідь на це відмовився летіти самостійно і виступив проти затримання друга, внаслідок чого їх обох затримали.

При цьому він акцентував, що поведінка Усика була спокійною, додавши, що він “топовий та елегантний, завжди поважає закон”.

Спортивний портал ESPN з посиланням на власне джерело назвало іншу версію. Мовляв, Усика затримали через “непридатний стан для польоту” його та тренера.

Видання пише, що український боксер намагався пояснити, що вони просто втомилися після 14-годинної поїздки з Києва до Кракова, але через мовний бар’єр і його категоричну позицію виникло непорозуміння. Сталося це під час вильоту до Валенсії, де Усик має готуватися до матчу-реваншу з Тайсоном Ф’юрі, який попередньо запланований на 24 грудня 2024 року.

Чому Усика закували в кайданки

Речник Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський виданню Dziennik Polski сказав, що “це було не затримання, а етапування до службових приміщень”.

За його словами, одного з пасажирів не допустили на літак, а інший (Усик – ред.) сказав, що без нього не полетить. Але вони не хотіли залишити зону виходу, тому рейс затримався. Після чого на місце викликали прикордонників розібратися в ситуації.

Як каже Міхаловський, кайданки на Усика наділи через його високий зріст. Крім того, обидва українці “сильно жестикулювали, бо були незадоволені тим, що не полетіли”.

Тому надягання наручників було цілком профілактичним, і їх одразу зняли в службовій кімнаті, де пояснили, чому вони не полетіли та які правила діють у цьому випадку, – розповів польський прикордонник та додав, що на місце також приїхав український консул перекладати

Він додав, згідно з процедурами прикордонної служби, подальше продовження цієї справи не передбачене.

Обидва чоловіки отримали попередження. Перебуваючи в нашій кімнаті, вони висловили, можна сказати, каяття, – додав майор Міхаловський

У підсумку рейс Ryanair Краків – Салоніки, яким мали летіти Олександр Усик і його тренер, вилетів із затримкою на 50 хвилин.

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