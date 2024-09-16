Катастрофічна повінь у Польщі: руйнування, загиблі та евакуація населення – все, що відомо (відео)

Катастрофічна повінь у Польщі охопила частину країни. Потоки води зруйнували кілька дамб, затопили міста на південному заході країни та забрали життя щонайменше 4 осіб. Уряд оголосив стан стихійного лиха з евакуацією населення.

Все, що наразі відомо про наслідки руйнівної повені у Польщі розповідають “Новини України – НСН”.

Зруйновані дамби та затоплені міста

Повінь у Польщі виру вже кілька днів. Її називають найсильнішою з 1997 року. Через зливові дощі циклону “Борис” на південному заході країни склалася критична ситуація (Нижня Силезія, Ополе).

Вода з річок затопила населені пункти, зафіксовано кілька проривів дамб та обвал мосту. Було скасовано рух понад 130 поїздів всередині країни та затримуються міжнародні рейси.

Вчора внаслідок прориву греблі затопило Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства. Проїзд до міста був заблокований.

Під напором води обвалився тимчасовий міст на автомагістралі в Глухолазах. Затопило місто Клодзко, там евакуювали 1600 осіб.

У місто Льондек-Здруй через розлив річки можна дістатися лише з боку Чехії. На вулицях – тонни мулу та бруду. Люди залишилися без телефонного зв’язку, немає води та світла.

В понеділок прорвало дамбу між водосховищами Тополя і Козельно, через що довелося оголосити про негайну евакуацію частини міста Пачкув.

Зараз від стихії потерпають невеликі міста, проте повінь загрожує багатотисячному Вроцлаву. Паводкова хвиля насувається на місто. За прогнозами, велика вода дійде туди ввечері 18 вересня, і паводок може бути тривалим.

Мер Вроцлава повідомив, що у різних частинах міста укріплюють і піднімають набережні. На річковому каналі також будуть встановлені металеві стіни. З понеділка жителям роздають мішки з піском, щоб захистити їхнє майно.

Жертви та постраждалі

Наразі відомо, що через стихію загинуло чотири людини. У неділю повідомлялося про загибель чоловіка в селі Кросновіце Клодзького повіту.

Тіло ще одного чоловіка знайшли у струмку в місті Б’єльсько-Б’яла Сілезького воєводства. За даними поліції, також загинула жінка в Льондек-Здруй і чоловік у Нисі.

Як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна журналіст Radio Reset Obywatelski Ігор Кравець, постраждалих від повені може бути десятки тисяч. Йдеться насамперед про майно, адже вода дійшла до перших поверхів у затоплених містах.

Продовжується евакуація

Станом на 16 вересня було евакуйовано понад 3200 осіб із затоплених районів. До рятувальних робіт залучено військових, гелікоптери, катери та рятувальні машини.

Ввечері в понеділок мер міста Ниса оголосив про термінову евакуацію всіх мешканців через загрозу прориву на набережній. На вулицях ввімкнули сирени.

У найгіршому випадку хвиля води може піднятися на кілька метрів. Тих, хто залишається в місті, закликають пройти на верхні поверхи будинків.

У Польщі введено стан стихійного лиха

16 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив стан стихійного лиха через масштабні повені:

у Нижньосілезькому воєводстві: Каменна Гура, Карконоше, Клодзко, Львовек, Валбжих і Зомбковіце, а також міста з повітовими правами: Валбжих і Єленя Гура,

в Опольському воєводстві: Глубчиці, Ниса і Прудницькі та гміна Стшелецькі в Крапковицькому повіті,

у Сілезькому воєводстві: Бельсько, Цешин, Пщина і Рацібуж і місто з районними правами Бельсько-Бяла.

Передбачається, що у затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів. Діятимуть “лише необхідні” обмеження прав і свобод: серед них – наказ про евакуацію та заборона на перебування в певних місцях.

Як заявила міністерка клімату і навколишнього середовища Пауліна Хенніг-Клоська, стан стихійного лиха “допоможе мобілізувати більше коштів і ресурсів для боротьби з наслідками повеней”.

Відомо, що уряд виділить мільярд злотих з резерву на потреби людей, які постраждали від повені. Ці кошти підуть на виплату соціальної допомоги та на відновлення квартир, будинків і господарських будівель.

На думку журналіста Ігоря Кравця, у питанні подолання наслідків стихії потрібно враховувати і політичний аспект.

Адже попередні повені дуже “впливали на польську політику” і опозиційні сили використовували такі надзвичайні ситуації, щоби відвести від влади чинний уряд. Цього разу опозиція вже намагається розхитати ситуацію.

Як повідомлялося, уряд України запропонував допомогу Польщі у боротьбі за наслідками негоди. Прем’єр Денис Шмигаль заявив про готовність відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням. Також про допомогу Польщі оголосив Євросоюз.

Джерело: РБК-Україна, vitrina.pl

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