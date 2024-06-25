Сьогодні стартують переговори про вступ України до ЄС: доведеться змінити 3 тисячі законів

Сьогодні стартують переговори про вступ України до ЄС. Подію прокоментували президенти Європейської Ради і України, а також у Верховній Раді. Данія виділяє гроші, аби прискорити вступ України до ЄС. Але для того, щоб це сталося, доведеться змінювати законодавство.

«Новини України – НСН» розповідають про головне, що відомо станом на зараз.

Україна два роки тому отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, і ось сьогодні, 25 червня, почнуться фактичні перемовини про вступ до ЄС.

“Це історичний момент” – Шарль Мішель

З огляду на початок переговорів про вступ України та Молдови президент Європейської ради Шарль Мішель виступив із заявою, в якій назвав цей день “історичним моментом”.

Текст заяви поширено у вівторок у Брюсселі перед початком переговорів, старт яким буде дано в другій половині дня в Люксембурзі в межах міжурядових конференцій.

Сьогодні ми є свідками історичного моменту. Після рішення Європейської ради від грудня 2023 року розпочати переговори щодо вступу України та Республіки Молдова до ЄС, обидві країни розпочинають справжню трансформацію до повноправного членства в ЄС – момент гордості для обох країн і стратегічний крок для ЄС, – заявив Мішель

Президент Євроради констатував, що це – результат величезних зусиль України та Молдови з проведення реформ.

Коли виконується воля народу, коли далекоглядне керівництво дає результати і демократія реалізується на практиці, ми бачимо плоди реального прогресу. ЄС продовжує співпрацювати з Україною і Молдовою, ба більше, Україна захищається від незаконної агресивної війни Росії, а Молдова стикається з наслідками цієї війни, – констатував він

Мішель наголосив, що початок переговорів про вступ за допомогою перших міжурядових конференцій є “ключовою віхою”.

Це також є доказом величезного прогресу, досягнутого обома країнами на шляху до європейської інтеграції, попри величезні проблеми, з якими вони зіткнулися і продовжують стикатися”, – переконаний президент Євроради

При цьому він зазначив, що зусилля України викликають “іще більше захоплення, враховуючи, що агресивна війна Росії проти України принесла безпрецедентні труднощі та негаразди”.

Народ України проявив надзвичайну мужність і солідарність, захищаючи свій суверенітет і своє європейське майбутнє, – сказав Мішель

При цьому Мішель зазначив, що початок переговорів – це тільки початок довгого процесу.

Хоча сьогодні ми святкуємо значний крок уперед, ми також маємо визнати, що майбутній шлях потребуватиме постійних зусиль, самовідданості та подальших суттєвих реформ. Україні та Молдові необхідно буде продовжити роботу зі зміцнення інститутів, боротьби з корупцією та підвищення економічної стабільності, щоб відповідати суворим стандартам повноправного членства в ЄС. Європейський Союз через свої інститути і держави-члени готовий підтримати Україну і Молдову на кожному етапі цього шляху. Ми надамо необхідні ресурси, досвід і політичну підтримку. Разом ми можемо побудувати сильнішу і єдину Європу, де кожна нація має можливість процвітати в мирі та добробуті, – заявив Мішель

“Від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі” – Зеленський

Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України. 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ. Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів. Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша міжурядова конференція України та ЄС – уже сьогодні, – прокоментував подію президент України Володимир Зеленський

Він подякував кожному й кожній, хто захищає Україну, державу і народ. А також команді, яка робить усе, щоб Україна стали частиною Європейського Союзу.

Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним! – сказав Зеленський

Україні доведеться змінити понад 3 тисячі законів – нардеп

«Ми очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку, за якою ми будемо рухатися, а також свою позицію щодо перемовин. Перший крок у цьому — це скринінг українського законодавства. Ми власними силами провели його і, проаналізувавши 28 тисяч чинних законодавчих актів, бачимо, що десь за трьома тисячами парламенту доведеться ухвалювати законодавчі акти, а уряду — підзаконні акти, щоб привести наше законодавство у відповідність до норм ЄС. Це наше бачення, яке ми представимо Єврокомісії 25 червня», — розповів заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко

За його словами, після старту перемовин ще приблизно пів року піде на те, щоб Європейська комісія провела свій скринінг нашого законодавства.

Десь на початку 2025 року ми отримаємо від ЄС офіційний висновок, де буде зазначено, імплементацію яких європейських норм Україна повинна здійснити. Перемовини вестимуться за 33-ма переговорними главами, які згруповані за 6-ма кластерами (тематичними блоками), 34-та глава інституційна, а 35-та стосується інших питань, — пояснив народний депутат

Він нагадав, що для повноправного членства у Європейському Союзі країна-кандидат має відповідати затвердженим 1992 року Копенгагенським критеріям. Ідеться про політичні принципи, питання вільного ринку, а також інституційну спроможність державних органів влади.

Данія виділяє кошти, щоб прискорити вступ України до ЄС

Тим часом, уряд Данії виділяє €20 мільйонів для підтримки шляху України й Молдови до Європейського Союзу.

Гроші виділятимуть частинами до 2030 року. Вони допоможуть країнам створити адміністративні структури та законодавство, необхідні для євроінтеграції.

Ми завжди говорили, що розширення ЄС полягає не в тому, щоб знизити планку для вступу, а в тому, щоб допомогти країнам-кандидатам подолати її, і саме цим ми зараз допомагаємо Україні та Молдові. Успішне розширення ЄС має важливе значення для стабільності Європи, — сказав міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен

Гроші для України й Молдови закріплені в інструменті в рамках Данської програми сусідства, яка й зараз підтримує процеси реформ у цих країнах на шляху їхнього вступу до ЄС.

У майбутньому цей інструмент включатиме допомогу й балканським країнам-кандидатам на вступ до Європейського Союзу.

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