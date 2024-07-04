Коли можуть відбутися наступні вибори в Україні – названо приблизний термін

В парламенті розповіли, коли можуть відбутися наступні вибори в Україні. Проте точного терміну їх проведення наразі не названо.

Повідомляється, що вибори президента чи парламенту відбудуться лише після завершення війни. Проте бачення щодо термінів їх проведення у різних політичних фракціях відрізняються.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на РБК-Україна.

Головною перешкодою на шляху проведення виборів є війна. На сьогодні влада досягла консенсусу про те, що за поточних умов проводити вибори в Україні не можна. Причини вже багаторазово озвучувалися: невизначеність із територіями, на яких ці вибори можна проводити; невирішене питання із голосуванням мільйонів українців за кордоном та мільйонів ВПО всередині країни; участь у виборах військовослужбовців; всілякі проблеми з безпекою голосування та підрахунку голосів тощо.

І, зрештою, фінансування виборів. Ще минулого року Володимир Зеленський говорив: “забирати гроші від зброї та давати їх на вибори я не буду”. До того ж проведення виборів під час війни вимагатиме численних змін у законодавстві, провести які через Раду, що є окремим складним завданням.

Таким чином, формулювання “перші повоєнні вибори” на даний момент виглядає безальтернативним.

Що кажуть на Банковій

Оскільки час та умови закінчення війни зовсім не визначені, то й самі вибори в Україні – теж.

Співрозмовник на Банковій каже, що для цього є занадто багато непередбачуваних факторів. Один з них: можлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США.

“У всіх метушня на тему виборів. Крім нас. У нас вважають, що партія президента і так багато набере. І треба вирішувати глобальні питання зараз”, – говорить співрозмовник РБК-Україна в “Слузі народу”.

За його словами, багато хто відштовхується від того, що якісь переговори після закінчення війни можуть пройти навесні 2025 року. Хтось зовсім вважає, що в наступному році навесні можна встигнути провести й самі вибори: чи то лише президентські, чи всі одночасно.

Деякі депутати фракції “Слуга народу” також порушують тему виборів у своєму колі: і ті, кого не влаштовує нинішня невизначеність і ті, хто хотів би чіткіше планувати своє політичне майбутнє. Окремі функціонери на Банковій теж, продумують можливі сценарії майбутніх виборів – але без конкретики і тим більше вказівки згори.

“Насправді вибори принаймні до літа наступного року виглядають дуже малоймовірними. Тому і якоїсь активізації чи передвиборчої підготовки зараз немає”, – каже співрозмовник в оточенні мера Віталія Кличка. На його думку, вірогіднішим виглядає проведення наступного року місцевих виборів, які за графіком мають відбутися восени.

Коли можуть відбутися наступні вибори в Україні – названо приблизний термін

“Як їх технічно провести – інша справа. Але це може стати свого роду першим досвідом для влади, як проводити загальнонаціональні вибори у військових умовах. А всі інші розмови про якісь дати чи анонси з приводу виборів президента чи Ради – це плітки, які розпускають у лавах деяких парламентських політсил, щоби привести в тонус своїх депутатів, партійців чи осередку – абсолютно традиційний прийом”, – вважає співрозмовник.

З іншого боку, багато версій про можливість виборів вже в першій половині 2025-го базуються на тому, що на виборах у США цієї осені може перемогти Дональд Трамп, який обіцяв дуже швидко (але поки невідомо, яким чином) завершити війну. Отже, згідно з цим сценарієм, влада України після скасування військового стану та закінчення бойових дій не затягуватиме і буде намагатися якнайшвидше провести вибори і в нас.

Що кажуть в опозиції

Заступник голови партії “Батьківщина” Сергій Власенко зазначає, що від офіційного завершення війни та скасування військового стану до проведення виборів має пройти не менше як півроку. Одна з причин – мільйонам ВПО та українцям за кордоном потрібно дати час повернутися додому, пояснює нардеп. За словами Власенка, в одній зі своїх постанов Центральна виборча комісія також зазначила, що їй потрібно буде приблизно півроку для узгодження та упорядкування реєстру виборців.

“Більше того, після завершення війни потрібно буде провести і післявоєнну роботу – забезпечення відновлення, безпеки тощо. Тому я не бачу передумов для проведення виборів чи наприкінці зими, чи навесні наступного року. Після завершення війни потрібно буде відрахувати плюс-мінус ще півроку – лише тоді, на мою думку, можна буде говорити про організацію голосування”, – пояснив Власенко.

Про термін у півроку від завершення війни до проведення виборів говорить і один із соратників Дмитра Разумкова – народний депутат Василь Мокан. Він припускає, що в першому півріччі наступного року можуть або відбутися якісь із загальнонаціональних виборів, або може бути принаймні узгоджена та оголошена дата їх проведення.

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