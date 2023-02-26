ЗСУ знищили на Запоріжжі 120 окупантів, які намагалися провести розвідку — ISW

ЗСУ знищили 120 окупантів, які намагалися провести розвідку на Запоріжжі. Про це пише у своєму свіжому звіті Інститут вивчення війни, передає НСН. Українські захисники ліквідували загарбників із 503-го мотострілкового полку ЗС РФ в районі Токмака на Запоріжжі.

ЗС РФ під час спроб наступу зазнали великих втрат біля Кремінної на Луганщині, а також на півдні Запорізької області. ЗСУ утримують позиції на всіх напрямках. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) в аналітичному звіті за 25 лютого.

За інформацією Інституту, ЗС РФ намагаються боротися за ефективне ведення бойових дій на лінії фронту на Запоріжжі.

“Головне управління військової розвідки (ГУР) України оприлюднило перехоплену розмову, в якій російський військовослужбовець заявив, що 120 військовослужбовців російського 503-го мотострілецького полку (19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) намагалися провести розвідку поблизу Щербаків (32 км на північний захід від Токмака), але українські сили вдарили по всіх 120 особах”, — йдеться в повідомленні

Зазначимо, що у своєму зведенні 26 лютого Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Продовжує артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Зокрема, від ворожого вогню постраждали Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області; Зміївка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антонівка та Кізомис на Херсонщині, а також Матросівка Миколаївської області.

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