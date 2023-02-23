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Як обміняти лампочки у селах і селищах з 25 лютого – розповіли в Мінцифрі

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обміняти лампочки

З 25 лютого обміняти лампочки зможуть мешканці сіл, а також селищ міського типу. Для цього потрібно буде звернутися у відділення «Укрпошти», передає НСН.

«Отримати LED-лампи безплатно можуть і мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей», йдеться в повідомленні Мінцифри.

Як обміняти лампочки у селах і селищах з населенням у понад 2000 осіб

Мешканці сіл з населенням у понад 2000 осіб можуть обміняти лампочки, подавши заявку у «Дії». Для цього необхідно:

  1. Авторизуйтесь у застосунку;
  2. Виберіть «Послуги»;
  3. Перейдіть до «Обмін лампочок»;
  4. Вкажіть контактний номер телефону та відділення Укрпошти;
  5. Зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.

обміняти лампочки

Як обміняти лампочки у селах і селищах з населенням менше 2000 осіб

У селах і селищах з населенням менше ніж 2000 осіб можна обміняти лампочки без подання заяви у додатку «Дія». Для цього необхідно звернутися до відділення Укрпошти з паспортом, РНОКПП та лампами для обміну.

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