З 25 лютого обміняти лампочки зможуть мешканці сіл, а також селищ міського типу. Для цього потрібно буде звернутися у відділення «Укрпошти», передає НСН.
«Отримати LED-лампи безплатно можуть і мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей», йдеться в повідомленні Мінцифри.
Як обміняти лампочки у селах і селищах з населенням у понад 2000 осіб
Мешканці сіл з населенням у понад 2000 осіб можуть обміняти лампочки, подавши заявку у «Дії». Для цього необхідно:
- Авторизуйтесь у застосунку;
- Виберіть «Послуги»;
- Перейдіть до «Обмін лампочок»;
- Вкажіть контактний номер телефону та відділення Укрпошти;
- Зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.
Як обміняти лампочки у селах і селищах з населенням менше 2000 осіб
У селах і селищах з населенням менше ніж 2000 осіб можна обміняти лампочки без подання заяви у додатку «Дія». Для цього необхідно звернутися до відділення Укрпошти з паспортом, РНОКПП та лампами для обміну.
Інші новини України:
- У відділення Укрпошти приносять незвичайні лампочки на обмін – фото;
Безкоштовний обмін лампочок – основні питання, які цікавлять українців і відповіді на них;
- Обмін лампочок: як у Дії подати заявку