У відділення Укрпошти приносять незвичайні лампочки на обмін – фото

У відділення Укрпошти приносять застарілі лампочки на обмін. При цьому українці приносять такі екземпляри, які не часто можна зустріти

При цьому українці творчо підійшли до цього процесу та приносять на обмін такі екземпляри, які не часто можна зустріти у вжитку. Співробітники Укрпошти вже замислюються, чи не створити їм у себе музей раритетів на основі того, що принесли громадяни.

В Укрпошті показали незвичайні лампочки, які їм принесли на обмін. Деякі з них є по-справжньому унікальними. Про це розповідає НСН

Як відомо, в Україні запущено програму з обміну старих лампочок розжарювання на нові енергозберігаючі світлодіодні лампи. У ході цієї програми українцям мають намір обміняти близько 30 мільйонів старих лампочок розжарювання на нові лампочки, куплені за рахунок Євросоюзу.

Щоправда, при цьому залишається загадкою, навіщо громадянам приносити на обмін старі лампочки, та ще й неодмінно в робочому стані, якщо, як стверджують урядовці, всі вони будуть відправлені на утилізацію.

У відділення Укрпошти приносять незвичайні лампочки на обмін

Втім, процес обміну активно просувається, незважаючи ні на що. Судячи з того, що до середини лютого вже обміняли понад 5 мільйонів лампочок, такий обмін припав українцям до душі, і вони активно несуть у відділення Укрпошти морально застарілі лампи розжарювання, які не втратили здатності світити.

Причому, як з’ясувалося, багато хто ще зберігає у себе вдома такі раритети, яким міг би позаздрити будь-який музей електрифікації.

Співробітники Укрпошти продемонстрували незвичайні екземпляри, які принесли громадяни. Причому найдивовижніше, що все це – в робочому стані.

Найбільш активно обмінюють лампочки у Києві, Київській, Львівській, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Хмельницькій областях.

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