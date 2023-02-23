В Україні триває безкоштовний обмін лампочок, які можна обміняти у відділеннях «Укрпошти» і через додаток «Дія». Але в ході цього процесу у людей виникають певні питання.

Про це пише НСН з посиланням на видання «На пенсії».

Як відбувається обмін лампочок

Нагадуємо, що обміняти звичайні лампочки на економні можна двома способами:

попередньо замовивши їх через додаток «Дія» (як це зробити, читайте у газеті «На пенсії» №6 від 7 лютого 2023 року);

звернутися по допомогу до найближчого відділення «Укрпошти» (при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і не більше п’яти справних ламп розжарювання), де вам одразу проведуть обмін.

Зверніть увагу! Якщо ви замовите лампочки через «Дію», то ви отримаєте ті, яких потребуєте.

А якщо прийдете на пошту без попереднього замовлення, то отримаєте лампочки, які будуть в наявності.

Чи можна обміняти більше або менше п’яти ламп

Більше або менше п’яти ламп обміняти не можна. Вдруге обмінювати лампочки теж не можна – під час обміну записують ваші паспортні дані.

Які лампочки приймаються на обмін

У поштових відділеннях приймаються тільки робочі лампи розжарювання (з вольфрамовою спіраллю), а енергозберігаючі лампи, наповнені газом, не приймаються.

Що робити, якщо не можете прийти на пошту

Не всі люди похилого віку за станом здоров’я можуть прийти до поштового відділення. У цьому разі можна звернутися по допомогу до листоноші, яка приносить пенсію додому, або до своїх родичів. При собі їм необхідно мати копію вашого паспорта та ідентифікаційного коду.

Як перевірити лампи і що робити з бракованими

Перевірити якість отриманих лампочок можна лише вдома. Якщо вам дісталася бракована лампочка, її можна замінити у відділенні «Укрпошти» протягом місяця з дня отримання. Обмін несправних ламп можна провести лише один раз.

Українці отримують енергоощадні лампочки, які надаються компаніями Philips та Osram. «Укрпошта» підписала з ними меморандум на постачання продукції. Лампи разом із документацією доставляють зі складів постачальників. Вони мають сертифікат якості європейського зразка, але випадки браку не можна виключити.

Чим відрізняються лампи Е14 та Е27

У програмі обміну беруть участь найпоширеніші лампочки грушоподібної моделі, які відрізняються за типом цоколя:

Е14 – з малим цоколем (міньйон);

Е27 – зі стандартним цоколем.

Які плюси у світлодіодних ламп

Довговічні: світлодіоди служать до 50 разів довше за лампи розжарювання. Економні: LED-лампи споживають у кілька разів менше електроенергії, що суттєво знижує витрати на комунальні послуги. Екологічні та безпечні: не випромінюють ультрафіолетових або інфрачервоних променів, не містять ртуті й не нагріваються до високих температур.

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