ЗСУ показали нори, у яких ховалися від благодатного вогню російські військові на Херсонщині. Відповідне відео з’явилося у мережі, передає НСН.

Коли бійці ЗСУ зайшли на правобережжя Херсонської області, вони побачили ось такі нори, в яких жили загарбники.

Нагадаємо, правобережжя Херсона і області тривалий час було під контролем російських окупантів. Українська артилерія завдавала масованих ударів, знищуючи живу силу та місця скупчення техніки ворога. Після цього РФ була змушена заявити про здачу Херсона і всього правобережжя.

Наступною метою ЗСУ може стати Мелітополь — New York Times