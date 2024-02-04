Окупанти намагаються знищити енергетику у прифронтових регіонах – Міненерго

Окупанти хочуть знищити енергетику у прифронтових регіонах України. Про це заявили в Міненерго, передає НСН.

В Міністерстві енергетики України фіксують зосередження російських обстрілів та ударів по енергоінфраструктурі в прифронтових районах. Про це сказав в ефірі телемарафону заступник глави Міненерго Ярослава Демченков.

У цей опалювальний сезон, звісно, ми всі бачимо, що не було таких масових обстрілів енергоінфраструктури. Ворог зосередився переважно на прифронтових регіонах, – сказав посадовець

Він уточнив, що у таких районах знищуються і об’єкти генерації, і розподілу, а також були влучання у вугільні шахти, в систему газопостачання

Демченков зазначив, що проводяться роботи для оцінки наслідків ворожих атак та економічних збитків, зокрема для енергетичних компаній.

Так, в Міненерго була створена спеціальна робоча група, щоб “потреби компаній в енергообладнанні були максимально швидко задоволені”.

Також Демченков відзначив посилення підготовки до усунення наслідків атак противника по енергооб’єктах, та заявив про отриманий Україною досвід через масовані російські удари під час минулого опалювального сезону.

Удари по енергооб’єктах Дніпропетровщини

Нагадаємо, російські війська дві ночі поспіль атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе. У ніч на 3 лютого фіксувалися влучення, зокрема в об’єкт енергетики, почалися пожежі. Без світла в регіоні залишилися тисячі людей. Енергетики запроваджували аварійні відключення світла.

Вчора окупанти знову намагалися атакувати криворіжців ракетою, яку Сили оборони, на щастя, збили.

За день до цього у Кривому Розі внаслідок російських обстрілів була пошкоджена підстанція “Укренерго

За даними начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Кривому Розі близько півночі енергетиками було відновлено електропостачання абонентів, відключених раніше через перевантаження мереж внаслідок ворожих обстрілів минулої ночі.

Енергетики зробили все можливе для стабілізації системи, але аварійні відключення поки що можливі, треба до них ставитися з розумінням. Раніше відключені котельні також запитані від електромереж, продовжується прогрів теплоносія. Усі служби міста, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт – працюють, – повідомив Вілкул 4 лютого

Ще новини України: Коли Україна знову перейде в контрнаступ – прогноз Буданова