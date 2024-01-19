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На Хмельниччині 22-річного молодика судили за знущання над вагітною коровою

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На Хмельниччині 22-річного молодика судили за знущання над вагітною коровою

На Хмельниччині молодика судили за знущання над вагітною коровою. Про це пише zaxid.net, передає НСН.

Красилівський районний суд Хмельницької області виніс вирок 22-річному Володимиру Кривіцькому за крадіжку шкільних ноутбуків та знущання з вагітної корови наприкінці травня 2023 року. За сукупністю злочинів чоловіку присудили 5 років в’язниці, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки.

За матеріалами справи, 27 травня 2023 року 22-річний Володимир Кривіцький будучи п’яним цеглою розбив вікно та проник до Печеської гімназії Красилівської міськради. Звідти чоловік викрав чотири ноутбуки, які заховав неподалік, а повернувся за ними вже трактором. Після цього він поїхав до селища Антоніни, дорогою ще придбав горілки, яку далі розпивав у місцевому садку.

Як встановили слідчі, Володимир Кривіцький в садку побачив корову та за роги прив’язав її металевим ланцюгом до причепа трактора. Далі чоловік рушив ґрунтовою дорогою в напрямку Якимівців, водночас прив’язана корова від швидкості не встигала бігти за трактором. Пробігши близько 2,5 км тварина впала, а Володимир Кривіцький продовжив тягти її дорогою, аж поки не відірвався ланцюг.

Згодом місцеві мешканці у полі знайшли знесилену корову, яка не могла підвестися та мала численні травми – забої, обдерту шкіру, підірвані роги від ланцюга. До того ж зоозахисники благодійної організації UAnimals повідомляли, що після огляду ветеринаром з’ясувалось ще й про зґвалтування корови. Проте в тексті вироку Володимиру Кривіцькому про цей факт не згадується.

У коментарі «УП. Життя» власниця корови Людмила розповіла, що на той момент тварина була вагітна і за півтора місяця мала телитися. Після знущань тварина не могла їсти через вибиті деякі зуби, а лишень пила багато води, і їй довелось надавати тривале лікування. За словами власниці, 22-річний кривдник її корови не вперше знущається з тварин, оскільки в п’яному стані не може себе стримати.

Правоохоронці почали розслідувати факт знущання з тварини, але 11 липня 2023 року стало відомо, що кримінальне провадження закривають, бо нібито корова одужала. Проте після суспільного розголосу справу поновили.

У суді обвинувачений Володимир Кривіцький визнав вину в інкримінованих йому обвинуваченнях і просив вибачення в власниці корови. У суді його захисник просив врахувати нібито щире каяття підзахисного, а також його хворобу. У тексті вироку зазначається, що обвинувачений є обмежено осудним.

17 січня 2024 року, за крадіжку в умовах воєнного стану та жорстоке поводження з твариною Володимира Кривіцького засудили до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання на іспитовий строк 2 роки. Також суд стягнув з нього 8 тис. грн моральної компенсації власниці корови. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.

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