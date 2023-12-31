У Львові чоловік з необережності вбив свого знайомого: що йому загрожує

У Львові визнали винним Андрія Луку, який вбив з необережності 25-річного чоловіка. Сталося це вночі 28 червня 2021 року на зупинці громадського транспорту. Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET, посилаючись на матеріали справи, передає НСН.

У Львові чоловік з необережності вбив свого знайомого

“Під час конфлікту обвинувачений штовхнув 25-річного чоловіка, який впав на бруківку й отримав смертельні травми. Засуджений має сплатити 500 тис. грн моральної та майже 39 тис. грн матеріальної шкоди сестрі вбитого чоловіка. Справу розглядала суддя Галина Пилип’юк”, — йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, перед конфліктом обвинувачений перебував у кафе разом з постраждалим та ще одним чоловіком. Після цього до них прийшли ще дві жінки, які сиділи за сусіднім столиком та ще один знайомий.

“Компанія вживала алкоголь і коли вони вийшли з кафе на зупинку, почали штовхатися. Під час бійки обвинувачений штовхнув в шию 25-річного чоловіка, після чого той втратив рівновагу й впав на бруківку. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він 1 липня помер від отриманих травм”, — зазначили у повідомленні.

Суд над обвинуваченим

За словами адвоката обвинуваченого, його підзахисний оборонявся, а сам Андрій Лука не визнав своєї провини.

Постраждалою у суді виступила сестра чоловіка, який помер. Вона розповіла, що брат допомагав їй із вихованням та утриманням дітей. Також в них залишилася мати, яка важко переживає таку подію.

Що кажуть свідки

Під час суду було допитано свідків, які зазначили, що бачили як обвинувачений штовхнув чоловіка, серед очевидців був і охоронець ринку “Південний”.

“Охоронець стояв на протилежному боці та почув шум. Це була компанія чоловіків та жінок, між ними був якийсь конфлікт. Протягом 10 хвилин вони шарпались. Потерпілий був п’яним. Відстань між обвинуваченим та потерпілим була приблизно 1,5 метра. Обвинувачений підійшов до потерпілого та вдарив в сторону обличчя, як “хук боксера”. Після удару потерпілий упав. Було чутно звук, як він вдарився головою об бетон. Для потерпілого цей удар був несподіваний, оскільки, коли він завдавав удар, шарпанини між ними не було… Також додав, що потерпілий на обвинуваченого не замахувався”, — зауважується у матеріалах справи.

Рішення суду

В суді визнали винним Андрія Луку у вбивстві з необережності та призначили йому чотири роки за ґратами. Крім того, обвинувачений повинен сплатити сестрі загиблого 500 тисяч гривень моральної та майже 39 тисяч гривень матеріальної шкоди.

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