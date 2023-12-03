Як оформити ДТП “без проблем”: водіям підказали спосіб

Патрульна поліція Києва у Telegram-каналі розповіла про надійний спосіб отримати відшкодування збитків, яких можуть зазнати водії у результаті автопригоди. Передає НСН.
Як оформити ДТП “без проблем”
Європротокол – це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції з можливістю отримати відшкодування збитків. Хоча так легко “розійтись” на місці аварії можна не завжди.
Європротокол можна використовувати, якщо:
- відсутні травмовані чи загиблі;
- не завдано матеріальної шкоди третім особам;
- учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування;
- між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
- водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;
- сума збитків після ДТП не перевищує 80 тис. грн.
Переваги користування європротоколом:
- не потрібно інформувати та очікувати патрульних;
- можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;
- водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;
- економія власного часу.
Як зазначають в поліції, скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.
“Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України)”, – розповіли правоохоронці.
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