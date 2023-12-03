Як оформити ДТП “без проблем”: водіям підказали спосіб

Патрульна поліція Києва у Telegram-каналі розповіла про надійний спосіб отримати відшкодування збитків, яких можуть зазнати водії у результаті автопригоди. Передає НСН.

Як оформити ДТП “без проблем”

Європротокол – це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції з можливістю отримати відшкодування збитків. Хоча так легко “розійтись” на місці аварії можна не завжди.

Європротокол можна використовувати, якщо:

відсутні травмовані чи загиблі;

не завдано матеріальної шкоди третім особам;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;

сума збитків після ДТП не перевищує 80 тис. грн.

Переваги користування європротоколом:

не потрібно інформувати та очікувати патрульних;

можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;

водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;

економія власного часу.

Як зазначають в поліції, скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.

“Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України)”, – розповіли правоохоронці.

Раніше ми писали: У ЗСУ пропонують новий спосіб, як мобілізувати більше чоловіків