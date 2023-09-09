Врізали трубу і викачували по 10 тонн спирту щодня: на Житомирщині викрили алкосхему

На Житомирщині викрили і алкосхему. Тут співробітники через врізку в трубу викачували спирт зі спиртзаводу. Детективне Бюро економічної безпеки припинили цю діяльність крадіїв, передає НСН.

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб, які викачували з спиртзаводу в Житомирській області необлікований етиловий спирт. Для цього вони використовували спеціальне обладнання та працювали у позаробочий час.

Детективи встановили, що за допомогою врізаної труби, в обхід спиртовимірювального лічильника, спирт викачували за межі заводу – орієнтовно по 10 тонн щодоби.

Необліковану продукцію зберігали у складському приміщенні неподалік та реалізовували по всій території України. У податковому та бухгалтерському обліках така діяльність не відображалась.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили з незаконного обігу рідину з характерним запахом спирту, транспортні засоби, чорнові записи та фінансово-господарську документацію підприємства.

Орієнтовна вартість вилученого – 10 млн гривень.

Наразі встановлюються збитки завдані підпільним виробництвом спирту.

Відпрацьовується інформація про можливе сприяння незаконній діяльності працівників одного з контролюючих органів.

Також детективи БЕБ ініціювали анулювання ліцензії на виробництво етилового спирту та проведення службової перевірки працівників Державної податкової служби щодо неналежного виконання покладених на них функціональних обов’язків за місцем розташування податкового поста.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

У БЕБ нагадують, що з початку 2023 року детективи БЕБ вилучили спирт, лікеро-горілчані вироби, лінії з виробництва алкоголю тощо, орієнтовною вартістю понад 650 млн гривень.

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