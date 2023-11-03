Житомир повністю залишився без води 3 листопада – причина

Житомир повністю залишився без води 3 листопада. Причину назвали у «Житомирводоканалі», передає НСН.
У п’ятницю, 3 листопада,з 15:00 місто Житомир з населенням майже 270 тисяч очіб повністю залишилось без води. Водопостачання було припинено через складну аварію на каналізаційному колекторі.
Коли з’явиться вода у будинках житомирян — не відомо. Про це повідомляє Комунальне підприємство “Житомирводоканал”.
Маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу, – йдеться у повідомленні.
Аби усунити аварію — відновити цілісність каналізаційної мережі, комунальні працівники з 15:00 й призупинили водопостачання у місті.
Також у Житомирводоканалі повідомляють, що виявили 40-сантиметрову тріщину.
Мешканці Житомиру стурбовані раптовим припиненням водопостачання. Свої коментарі вони залишають під дописом водоканалу у Фейсбуці. Хтось з розумінням ставиться до ситуації, а хтось обурюється. Комунальники запевняють, що роблять усе можливе, аби вода повернулася до кранів житомирян якомога швидше.
Житомир повністю залишився без води 3 листопада, мешканці стурбовані
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