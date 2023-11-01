З 1 листопада послуги для ВПО у «Дії» стануть тимчасово недоступними – про що йдеться і яка причина

З 1 листопада деякі послуги для ВПО у «Дії» будуть тимчасово недоступними. А саме йдеться про онлайн-сервіс «Допомога для ВПО».

Як передає НСН, про це повідомили в Мінцифри.

З 1 листопада послуга – Допомога для ВПО – буде тимчасово недоступною в «Дії». Спільно з Мінсоцполітики оновлюємо сервіси. Скоро послуга стане ще зручнішою, ідеться в повідомленні.

Відповідно, переселенці, яким потрібно отримати довідку чи оформити допомогу, поки що можуть це зробити офлайн.

Що зміниться після оновлення

Зазначено, що в результаті імплементації оновлень можна буде, зокрема, подати заяву на оформлення статусу ВПО одночасно на всіх членів сім’ї.

Крім того, виплати отримуватимуть діти переселенців, які народилися вже після переїзду.

Також зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах.

Впроваджені оновлення будуть здійснені з урахуванням останніх змін правового регулювання щодо ВПО, зокрема щодо умов виплати допомоги.

Водночас ВПО, які отримували допомогу раніше, одержуватимуть гроші ще протягом кількох місяців, оскільки з 1 серпня в Україні продовжили виплати ще на пів року, тобто до кінця січня 2024-го. Далі виплати продовжать тим громадянам, які відповідають умовам.

Такі послуги, як зміна місця фактичного проживання, скасування статусу ВПО в «Дії», працюватимуть без змін.

Нагадаємо, що допомога для внутрішньо переміщених осіб становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших осіб — 2 тис. грн.

Допомога виплачується 15 та 28 числа щомісяця.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб, які отримують соціальні виплати. Для державного бюджету – це друга стаття за видатками після видатків на оборону.

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