Що пропонують замість виплат людям з інвалідністю – пропозиція Мінсоцполітики

Міністерка соцполітики України Оксана Жолнович пояснила, що пропонують замість виплат людям з інвалідністю.

Очевидно, що кількість людей з інвалідністю в Україні буде зростати. Тому настав час змінювати підходи до соціальної підтримки від держави.

Про це Оксана Жолнович розповіла в ефірі Укрінформ: Вечірній стрім, передає НСН.

«Інвалідність буває різною. І тут нам треба піднімати питання: а чи всі сьогоднішні підтримки ми маємо зберігати в існуючому стані? Чи всі виплати, якщо, наприклад, людина пройшла реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, облаштуванням робочого місця і дому, і дали роботу, яка, наприклад, коштує 10-20 тисяч гривень. Чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень? Чи не краще ці кошти витратити на те, щоб допомогти людині із супроводом на робочому місці, з облаштуванням під неї робочого місця? Вважаю, краще надати людині послугу й забезпечити її економічну самостійність. Це набагато ефективніше», наголосила Жолнович.

«Ми всі повинні розуміти, що після війни відновлювати економіку доведеться кожному. Всі, хто можуть працювати, повинні працювати. Тому що міжнародна підтримка інших держав вже скорочується і буде скорочуватися. І ми повинні дбати про себе самі», зазначила міністр.

За її словами, треба говорити з суспільством чесно.

«Тобто, якщо ми далі продовжимо говорити про те, що держава може все всім забезпечувати, але у нас 13 млн людей, які сплачують податки і працюють, і на них вже припадають 11 млн пенсіонерів плюс 3 млн людей з інвалідністю плюс 7 млн дітей плюс кілька мільйонів домогосподарств, які отримують субсидію, то ми повинні розуміти, що не можемо витрачати більше, ніж заробляємо. Може вийти так, що не залишиться людини в принципі, яка би не отримувала якусь соціальну виплату чи допомогу. Тоді ми втратимо себе економічно, ми розвалимо країну зсередини», пояснила Оксана Жолнович.

Також раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров’я підготувало законопроект, який пропонує скасувати інститут встановлення інвалідності й пропонує замість неї «оцінку втрати функціональності».

«У нас будуть зовсім інші підходи до проведення медико-соціальної експертизи та встановлення інвалідності. Це глобальна реформа. Вона буде пов’язана з тим, що людина з травмою потрапила на реабілітацію, а звідти завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, вона потрапляє у відповідні сфери, аби повернути її функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу», зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, найближчим часом презентують законопроект, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

«Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності. У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися», додав міністр.

Що пропонують замість виплат людям з інвалідністю. Відео

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