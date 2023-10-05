МОЗ хоче відмовитися від інвалідності, бо це не повертає людину до “економічного стану” – що пропонують натомість

Міністерство охорони здоров’я хоче відмовитися від інвалідності. Міністерство має презентувати законопроєкт, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

МОЗ має на меті запровадити оцінку втрати функціональності замість інвалідності.

Про це під час брифінгу в Житомирі за підсумками Конгресу місцевих та регіональних рад при Президентові України розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

За його словами, проблема полягає в тому, що інвалідність, яка надає пільги та компенсації, не повертає людину до “економічного стану”.

“Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися”, повідомив міністр.

Реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) вже ухвалено, тож від 2025 року вже запровадять інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності.

Ляшко назвав процес глобальною реформою, що буде пов’язана із реабілітацію людини. Згодом, завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, до скерування пацієнта до “відповідних сфер”, де йому повернуть функціональність, яку він втратив через травму або хворобу.

За словами міністра, найближчим часом презентують законопроєкт, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

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