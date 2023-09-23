Як оскаржити висновок ВЛК – пояснення МОЗ

Якщо у військовозобов’язаний пройшов військово-лікарську комісію і хоче оскаржити висновок ВЛК, зробити це можна у досудовому чи судовому порядку. На суд дається три або шість місяців.

Краще починати оскаржувати рішення з досудового порядку: і лише, якщо це не матиме позитивного результату, звернутися до суду. У спірних випадках право на остаточний висновок залишається за Центральною ВЛК.

Якщо лікарі неправильно відобразили стан здоров’я, призовник має право написати скаргу. Подавати її треба у вищі інстанції комісії. Поки рішення не ухвалять, діятиме попередній висновок ВЛК: за цей час людину, цілком ймовірно, можуть відправити на службу.

Про процедуру оскарження лікарського обстеження розповідає НСН.

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Військово-лікарська комісія оцінює стан здоров’я та вирішує, чи зможе людина служити в армії після отримання повістки. У разі незгоди висновок медиків можна оскаржити, пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я.

Перший етап скарги — досудовий. Для цього потрібно звернутися до закладів вищого рівня:

якщо висновок надали у комісії районного (міського) територіального центру, то треба йти до обласних або міста Києва;

ВЛК областей — звертатися до ВЛК регіонів;

постанови будь-яких комісій може переглядати Центральна ВЛК.

Щоб подати скаргу, треба мати такі документи:

заяву про перегляд оскаржуваної постанови, у якій вказати причину чому процедура необхідна;

всі довідки видані ВЛК, рішення якої переглядається;

результати попередніх медичних досліджень (якщо є);

копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Всі папери треба або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом на адресу закладу.

Далі комісія переглядає оскаржувану постанову: рішення можуть ухвалити лише на основі наданих документів або направити людину на повторний медогляд. Якщо скаргу підтвердять, позивачу нададуть новий висновок про стан здоров’я.

Суд з ВЛК: що треба знати

Якщо попереднє оскарження не дало результату, можна звернутися до суду. На такі справи дається:

3 місяці — якщо спочатку подали заяву у вищі інстанції ВЛК. Відлік починається із дня вручення рішення щодо розгляду скарги;

6 місяців із дня винесення відповідної постанови, якщо одразу пішли до суду.

Змінити висновок ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, адже це не входить в компетенцію суду. Орган може встановити порушення у проведенні процедури та на цій підставі скасувати рішення комісії.

Також лікарів можуть зобов’язати провести повторний медичний огляд та дообстежити військовослужбовця, якщо вони відмовлятимуться це робити без суду.

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