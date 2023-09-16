Коломойський у суді прокоментував звинувачення щодо ПриватБанку – що сказав олігарх

Олігарх Ігор Коломойський у суді вперше публічно прокоментував висунуті проти нього звинувачення у заволодінні грошима ПриватБанку. Він вважає їх абсурдними.

Йдеться про нову підозру, в якій Коломойського звинувачують у заволодінні 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників ПриватБанку, засновником і акціонером якого він був, передає НСН з посиланням на ТСН.

“У першій підозрі стосовно “Нафтохимик Прикарпаття” було, що я пограбував “Нафтохимик Прикарпаття”. Я 2013 року погасив за нього кредит за поручительством, а 2020 року він мені повернув 30% від тієї вартості, що була погашена в 2013-му. Це вважається, що я його “шахрайськи обібрав”. А в новій історії, що я отримав учора – про зміну раніше повідомленої підозри – говориться, що я пограбував “ПриватБанк” на 5,8 млрд. Причому пограбував шляхом невнесення грошових коштів у “ПриватБанк” і отримання на свій приватний рахунок безготівкових коштів, які потім витрачав на свій розсуд”, сказав Коломойський.

За словами олігарха, “якщо по першій підозрі можна говорити – питання трактування чи сприйняття, то тут просто нереальні речі описані, фантастичні”.

“Тут написано, що з березня 2013 по лютий 2014-го 5,8 млрд накопичувальними сумами були начебто внесені. Підроблені папери, що вони начебто внесені в банк, і на базі цих паперів на мій рахунок була перерахована подібна сума. Начебто це була фальшивка, все було підроблено, насправді ніяких грошей не було. На момент націоналізації “ПриватБанку” в касі знаходилося близько 10 млрд грн. Уявіть, що з кінця періоду вчиненого злочину з лютого 2014 року по грудень 2016-го, коли відбулася націоналізація, щодня в касі здавалися папери і писалося, що там 10 млрд, а насправді знаходилося 4,2 млрд. І щодня сотні людей, які працюють в банку, підписували папери. Припустимо, є якісь свідки, які сказали, що грошей не було. Але за ці два роки і 10 місяців ці люди не завжди були на роботі, були інші люди, які теж були втягнуті і все підписували”, зауважив він.

Коломойський нагадав, що каса банка перевіряється Нацбанком і за нею “слідкують в першу чергу”, тому що це гроші, які отримують вкладники через банкомати і через відділення.

“Якщо в тебе в касі у “ПриватБанку” знаходиться 10-15 мільярдів за паперами, а насправді – фактично на 6 млрд менше, ти видаєш вкладникам гроші, які стоять у чергах, йдеш до Нацбанку і кажеш – підкріпіть мене готівкою, і переводиш туди безготівкові кошти в Нацбанк. Вони привозять тобі готівку, ти її маєш роздавати. Нацбанк дивиться залишки – в тебе за ордерами там знаходиться 10 млрд, а насправді 4 млрд, і вони вже закінчуються. Але ти біжиш у Нацбанк і кажеш – дайте мені швиденько готівкові кошти. А Нацбанк тобі скаже – ти що, переплутав щось? На 6 мільярдів? В тебе, ти кажеш, залишок 2 млрд, а за нашими розрахунками – 8 млрд. Коли в тебе залишиться 3, тоді приходь. І все, банк зупинився. Тобто кожен день мали підробляти ці ордери, здавати в касу, казати, що там на 6 млрд більше, хоча насправді на 6 млрд було менше. І це все відбувається з лютого 2014 року до націоналізації”, наголосив він.

Коломойський також нагадав про події націоналізації “ПриватБанку”:

“Відбувається націоналізація. Приїхала туди ціла “група захоплення” ще за місяць – працівники Нацбанку, ще хтось, там було людей 50. Вони зняли всі залишки каси. Як ви думаєте, якби під час націоналізації в касі не вистачало 6 млрд, – вони б помітили це? Я думаю, напевно помітили б”.

Ігор Коломойський у суді. Відео

Нагадуємо, Ігор Коломойський отримав першу підозру 2 вересня Коломойському вручили 2 вересня. Вона стосується шахрайства та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. В той же день його заарештували на два місяці з правом внесення застави.

Нову підозру у справі про заволодіння 5,8 млрд грн ПриватБанку Коломойському вручили 15 вересня.

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