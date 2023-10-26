Жінка порізала 15-річного підлітка в маршрутці «Дніпро-Запоріжжя»

Жінка порізала підлітка в маршрутці «Дніпро-Запоріжжя», повідомляє Національна поліція у Запорізькій області, передає НСН.

Запорізькі поліцейські затримали жінку, яка у маршрутному таксі спричинила тілесні ушкодження неповнолітньому.

В автобусі міжміського сполучення 24-річна жінка вдарила ножем в обличчя 15-річного хлопця, спричинивши колото-різане поранення надбровної дуги. Потерпілому надана медична допомога. Нападницю затримали правоохоронці.

26 жовтня до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про ножове поранення, спричинене неповнолітньому. На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції та медики.

Попередньо встановлено, що у маршрутному таксі сполученням «Дніпро-Запоріжжя» жінка-пасажирка дістала ніж та вдарила ним незнайомого хлопця-пасажира в обличчя. Свідки події зателефонували до поліції та викликали швидку. Медики надали потерпілому допомогу. Знаряддя злочину вилучене.

Поліцейські затримали 24-річну жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановлюють мотиви злочину.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань як замах на спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Буде призначено проведення судово-медичної експертизи, яка визначить остаточну кваліфікацію. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

Ще новини України: У Львові іноземець збив жінку і загинув сам на цьому ж місці після оформлення ДТП