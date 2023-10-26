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Жінка порізала 15-річного підлітка в маршрутці «Дніпро-Запоріжжя»

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Жінка порізала 15-річного підлітка в маршрутці «Дніпро-Запоріжжя»
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Жінка порізала підлітка в маршрутці «Дніпро-Запоріжжя», повідомляє Національна поліція у Запорізькій області, передає НСН.

Запорізькі поліцейські затримали жінку, яка у маршрутному таксі спричинила тілесні ушкодження неповнолітньому.

Жінка порізала підлітка в маршрутці «Дніпро-Запоріжжя»

В автобусі міжміського сполучення 24-річна жінка вдарила ножем в обличчя 15-річного хлопця, спричинивши колото-різане поранення надбровної дуги. Потерпілому надана медична допомога. Нападницю затримали правоохоронці.

26 жовтня до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про ножове поранення, спричинене неповнолітньому. На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції та медики.

Попередньо встановлено, що у маршрутному таксі сполученням «Дніпро-Запоріжжя» жінка-пасажирка дістала ніж та вдарила ним незнайомого хлопця-пасажира в обличчя. Свідки події зателефонували до поліції та викликали швидку. Медики надали потерпілому допомогу. Знаряддя злочину вилучене.

Жінка порізала підлітка в маршрутці «Дніпро-Запоріжжя»

Поліцейські затримали 24-річну жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановлюють мотиви злочину.

Жінка порізала підлітка в маршрутці «Дніпро-Запоріжжя»

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань як замах на спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Буде призначено проведення судово-медичної експертизи, яка визначить остаточну кваліфікацію. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

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