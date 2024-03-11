Рятувальник, якого збила вагітна водійка біля Звенигородки 9 березня, помер (фото)

Рятувальник, якого збила вагітна водійка біля Звенигородки, помер. Про це повідомили у ДСНС 11 березня. А про ДТП ми писали вчора.

У родині ДСНС болюча втрата. На Черкащині помер рятувальник Бігун Сергій Володимирович, який отримав тяжкі травми в ДТП під час виконання службових обовʼязків, – йдеться у повідомленні ДСНС

Тут розповідають, що народився Сергій Володимирович 4 жовтня 1983 року. У Службі порятунку на посаді старшого водія пропрацював 12 років.

9 березня у складі чергового караулу він працював на ліквідації загорання сухостою на узбіччі дороги у м. Звенигородка.

За даними поліції, у цей час водійка автомобіля Honda Accord здійснила наїзд на рятувальника й притиснула його до пожежного автомобіля.

У важкому стані надзвичайника було доставлено до лікарні. На жаль, травми виявилися несумісними з життям.

Колеги й друзі згадують рятувальника як сміливого та рішучого, відданого службі професіонала. Від усього колективу ДСНС висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким! – йдеться у повідомленні

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