На Звенигородщині вагітна водійка збила рятувальника, який гасив пожежу (фото)

На Звенигородщині, що у Черкаській області, вагітна водійка збила рятувальника, який гасив пожежу. Про це повідомляють у поліції, передає НСН. Подія сталася 9 березня. І водійка, і рятувальник постраждали.

Автомобіль наїхав на рятувальника, який гасив пожежу на узбіччі, та притиснув його до машини ДСНС, що була припаркована з проблисковими маячками.

На Звенигородщині сталася ДТП

Подія сталася близько 16:40 години на автодорозі Золотонаша-Черкаси-Сміла-Умань.

За кермом автомобіля Honda Accord була 31-річна водійка.

Попередньо правоохоронці встановили, що 31-річна кермувальниця автомобіля Honda Accord, не дотримавшись безпечної швидкості руху та не врахувавши дорожної обстановки, здійснила наїзд на рятувальника, притиснувши його до службового автомобіля.

Внаслідок ДТП рятувальник отримав тяжкі травми ніг та наразі його оперують лікарі.

Вагітну жінку також ушпитали до Звенигородської лікарні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Слідчі у справах ДТП з постраждалими встановлюють повні обставини автопригоди. Тривають слідчі дії.

Ще новини України: Смертельна ДТП: у Києві судитимуть адвоката, який збив військового