Сьогодні ворог запустив по НІкопольщині 11 дронів і 5 разів обстріляв з артилерії: є поранені і руйнування. Про це повідомили очільники області та прокуратура, передає НСН.

Протягом дня агресор бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській сільській та Мирівській громадах.

Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Там постраждали двоє хлопців – 21 та 22 років. Вони лікуватимуться вдома.

У місті пошкоджені 11 приватних будинків, 8 господарських споруд, авто і зупинка транспорту. Зачепило лінію електропередач.

Є руйнування також у Мирівській громаді. Побиті господарська споруда та 2 машини.

Ворог запустив по НІкопольщині 11 дронів і 5 разів обстріляв з артилерії: фото

Джерело: Сергій Лисак, Микола Лукашук

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