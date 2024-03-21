Це прецедент: повноваження Запорізької облради передали ОВА

Повноваження Запорізької облради передали ОВА. За відповідну постанову сьогодні проголосувала Верховна Рада України. Причина – депутати не проводили сесії. Така ситуація – прецедент.

Отже, Верховна Рада ухвалила ініційовану президентом Володимиром Зеленським постанову №9118, повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, передає НСН. Цей документ передбачає передачу повноважень Запорізької обласної ради до обласної військової адміністрації.

Железняк написав, що постанову прийняли 236 голосами.

У документі вказано, що військова адміністрація порушила перед президентом питання про передання їй повноважень облради — і той ініціював проєкт постанови.

У документі вказується аргументація: востаннє облрада дистанційно збиралася на сесію у березні 2022 року — відповідно вона не може розв’язувати питання щодо діяльності комунальних закладів (ці моменти якраз і розглядають на сесіях).

Чому повноваження Запорізької облради передали ОВА

Ситуацію прокоментував начальник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Моя колега пʼять разів збирала сесію. Пʼять разів. На жаль, кворуму жодного разу не було. В Запорізькій облраді 7 фракцій і 84 депутати. Зокрема, й ті політичні сили, які представлені в Парламенті. Більше 22-х депутатів не збиралося, – пояснив Лукашук

Він нагадав, що Запорізька область – фронтова, понад 70% якої тимчасово окуповано, тривають бої, безліч питань потребують вирішення. Тож не збиратися на сесії – неприпустимо.

Якщо депутати не хочуть або не можуть виконувати свої повноваження і працювати у фронтовому регіоні – рішення про передачу повноважень цілком обґрунтоване. Це прецедент, обумовлений діями депутатського корпусу. Думаю, в інших радах депутати розумітимуть: не можете зібратися – ваші повноваження передадуть ОВА. Всі повинні працювати на перемогу України та в інтересах своєї області. Моїй колезі – Олені Жук – бажаю наснаги та успіхів, – додав Микола Лукашук

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