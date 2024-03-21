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Це прецедент: повноваження Запорізької облради передали ОВА

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Це прецедент: повноваження Запорізької облради передали ОВА

Повноваження Запорізької облради передали ОВА. За відповідну постанову сьогодні проголосувала Верховна Рада України. Причина – депутати не проводили сесії. Така ситуація – прецедент.

Отже, Верховна Рада ухвалила ініційовану президентом Володимиром Зеленським постанову №9118, повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, передає НСН. Цей документ передбачає передачу повноважень Запорізької обласної ради до обласної військової адміністрації.

Железняк написав, що постанову прийняли 236 голосами.

Це прецедент: повноваження Запорізької облради передали ОВА

У документі вказано, що військова адміністрація порушила перед президентом питання про передання їй повноважень облради — і той ініціював проєкт постанови.

У документі вказується аргументація: востаннє облрада дистанційно збиралася на сесію у березні 2022 року — відповідно вона не може розв’язувати питання щодо діяльності комунальних закладів (ці моменти якраз і розглядають на сесіях).

Чому повноваження Запорізької облради передали ОВА

Ситуацію прокоментував начальник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Це прецедент: повноваження Запорізької облради передали ОВА

Моя колега пʼять разів збирала сесію. Пʼять разів. На жаль, кворуму жодного разу не було. В Запорізькій облраді 7 фракцій і 84 депутати. Зокрема, й ті політичні сили, які представлені в Парламенті. Більше 22-х депутатів не збиралося, – пояснив Лукашук

Він нагадав, що Запорізька область – фронтова, понад 70% якої тимчасово окуповано, тривають бої, безліч питань потребують вирішення. Тож не збиратися на сесії – неприпустимо.

Якщо депутати не хочуть або не можуть виконувати свої повноваження і працювати у фронтовому регіоні – рішення про передачу повноважень цілком обґрунтоване. Це прецедент, обумовлений діями депутатського корпусу. Думаю, в інших радах депутати розумітимуть: не можете зібратися – ваші повноваження передадуть ОВА. Всі повинні працювати на перемогу України та в інтересах своєї області. Моїй колезі – Олені Жук – бажаю наснаги та успіхів, – додав Микола Лукашук

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