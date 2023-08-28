На фронті загинув учасник «Х-фактору» 21 річний Савелій Федан з Енергодара (відео)

На фронті загинув учасник «Х-фактору» 21 річний Савелій Федан з Енергодара. Сумну новину повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає НСН.

Страшна звістка про важку втрату надійшла до нас з фронту. У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 21-річний енергодарець Савелій Федан, – написав Орлов 28 серпня

Він зазначив, що ім’я полеглого Героя відоме кожному мешканцю Енергодара. Адже юнак від самого дитинства, яке співпало з початком російської агресії, брав активну участь у всіх патріотичних заходах в Енергодарі, активно волонтерив, допомагав військовим та разом з волонтерами у віці 13 років вперше побував на передовій.

Савелій був надзвичайно талановитим, співав патріотичні пісні власного авторства. З однією з них під назвою «Україна» у 16 років виступав на популярному талант-шоу «Х-фактор».

За словами Орлова, прагнення захищати свою Батьківщину від ворога супроводжувало хлопця все життя. Першим кроком стало навчання в Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». Після його закінчення Савелій вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської Військової академії.

Після початку повномасштабної війни Савелій мужньо став на захист України.

Хлопець прожив на світі всього 21 рік…Попереду в нього мало бути довге і щасливе життя. Але життя хлопця обірвала війна, його забрали нелюди, які прийшли на нашу землю вбивати та руйнувати. Поділяємо біль втрати та приносимо щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам’ять, честь та слава полеглому Герою, справжньому Воїну, гідному сину України. Ми будемо памʼятати Савелія таким: талановитим та світлим юнаком з незламним кодексом честі, щирим патріотом України, який завжди вірив у майбутнє своєї країни та, не вагаючись, став на її захист, – написав міський голова Енергодара

Він оприлюднив запис виступу Савелія Федана на «Х-факторі».

Загинув учасник «Х-фактору» 21 річний Савелій Федан з Енергодара: відео виступу 5 років тому

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