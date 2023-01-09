На фронті загинув екс-кандидат в мери Запоріжжя: в останньому дописі дякував волонтерам за подарунки до Різдва

На фронті загинув екс-кандидат в мери Запоріжжя, активіст і адвокат Денис Тарасов. Про його загибель повідомили низка українських політиків, передає НСН.

Ще 7 січня Денис Тарасов був на зв’язку, звертався до своїх підписників у Фейсбуці, а вже у неділю 8 січня його не стало.

Ім`я Дениса Тарасова стало широко відоме запоріжцям після того, як в місті пролунали гучні скандали з намаганнями забудови міських парків. Саме активності Дениса Тарасова, який згуртував біля себе таких же небайдужих людей, слід завдячувати за те, що запоріжці не втратили парк Яланського в центрі міста.

Сумну звістку повідомила народний депутат Юлія Яцик.

…Тобі б ще жити і жити, дітей виховувати, досвід передавати, дружину любити, власним прикладом показувати, як це — бути українцем.. Але ти віддав своє життя, захищаючи нашу країну…, — написала нардепка від партії «Слуга народа» Юлія Яцик.

Про загибель Дениса написав також директор у Благодійного фонду “Імпульс.UA” Микола Колодяжний.

В це важко повірити і важко підібрати слова. Дениса Тарасова більше немає з нами. Він загинув, захищаючи Україну від ворога. Хотілося б сказати про нього щось щире і достойне, та не зійти при цьому на пафос. Але не сказати нічого не можна.

Денис завжди вражав мене своїми принциповістю та нонконформізмом. Не показовими, а щирими. Він робив те, у що вірив, та вірив у те, що робив. Вірив і вірував.

Ще задовго до повномасштабної війни із зовнішнім ворогом, Денис відкрито воював із ворогом внутрішнім – корупцією. При цьому не зважав ані на імена і посади, ані на партійні кольори тих, хто творив корупційні діяння. За це його і поважали, і побоювались, а дехто і тихо ненавидів. Але він змушував з собою рахуватися і був готовий боротися за свої переконання до кінця.

Спокійний, виважений, інтелігентний, позитивний і трохи іронічний. До тебе завжди можна було звернутися за порадою, і ти завжди розмірковано і вдумливо міг розібратися і допомогти.

Ти ніколи не намагався принизити своїх опонентів, а на всі спроби зачепити тебе реагував залізною витримкою і щирістю переконань. Ти не намагався бути гучним, але ти завжди був твердим, як камінь.

Запоріжжю тебе буде дуже не вистачати. Україні тебе буде не вистачати.

Та в першу чергу – твоїй родині. Мої щирі співчуття. Сил та підтримки пережити.

Вічна і світла пам’ять, – пише Коложяжний у Фейсбуці.

Також відгукнувся мер міста Тростянець Сумської області Юрій Бова. Він каже, що Денис був неймовірною людиною.

Денис Тарасов – саме той, кому не байдуже було, якою буде наша країна, яким буде його рідне Запоріжжя, якими назви будуть наші вулиці. Чесний і самовідданий, принциповий і порядний, – зазначив мер Тростянця. Ми пам’ятаємо твої численні добрі справи, твою боротьбу за парк Яланського в Запоріжжі проти свавілля місцевої влади, яка намагалася відібрати у громади його ‘легеніі’. І коли інші опускали руки, ти йшов до кінця і перемагав. Заради майбутнього свого міста, в яке ти вірив та за яке ти до кінця боровся, – додав Юрій Бова. Ти з перших днів війни пішов захищати Запоріжжя та Україну на фронт. І навіть там, незважаючи на всі труднощі, ти надихав Вірою та позитивом усіх навколо себе та нас усіх також. Як же тебе нам не вистачатиме, друже! Твоєї усмішки і твого позитиву, твого спокою та натхнення, – підсумував Бова.

На фронті загинув екс-кандидат в мери Запоріжжя: ще 7 січня він звертався до підписників у Фейсбуці

Останнє повідомлення у Фейсбуці Тарасова датується суботою, 7 січня. У ньому він розповідає про нові речі, отримані його підрозділом від волонтерів.

В окопах мінус 13 градусів, – повідомляв Денис і дякував волонтерам за подарунки на Різдво.

Довідка

За даними руху ‘Чесно’, у 2019 році Денис Тарасов балотувався до Верховної Ради п’ятим номером у партії ‘Сила людей’, але не був обраний.

І до останньоговходив до складу політради партії.

У вересні 2020 року його зареєстровано кандидатом на посаду міського голови Запоріжжя.

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