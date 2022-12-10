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Агітував за «приєднання» Запоріжжя до рф: СБУ викрила диякона УПЦ МП

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викрила диякона

СБУ викрила диякона УПЦ МП, який агітував за «приєднання» Запоріжжя до рф, передає НСН.

Священник публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо «приєднання» Запорізької області до складу.

«Для цього активував профіль у забороненій соцмережі «Вконтакте» і від свого імені «репостив» заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту. Коментуючи російські публікації, він агітував людей прийти на «виборчі дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора», розповіли в СБУ.

У своїх дописах диякон заперечував існування українського народу, його мови й культури. А також ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Матеріали для контенту священник брав з пропагандистських пабліків російської соцмережі, у тому числі «русская весна».

СБУ викрила диякона УПЦ МП, який агітував за «приєднання» Запоріжжя до Росії

Агітував за «приєднання» Запоріжжя до рф: СБУ викрила диякона УПЦ МП

Під час обшуку за місцем проживання священника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів. За даними фактами диякону повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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