З ТЦК у лікарню з травмами голови, переломом шелепи - військовозобов’язаний помер

Завідуючий лікарні розповів, що чоловіка доставили до медзакладу з черепно-мозковою травмою, перелом тім’яної кістки, з гематомою, перелом нижньої щелепи, пневмонією спричиненою аспірацією їжі або блювотними масами. Військовозобов’язаний помер – відкрито справу через умисне вбивство.

Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного. Про це інформують в Офісі генпрокурора.

Як встановило слідство, громадянина доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Житомирської області для проходження військово-лікарської комісії, де у громадянина стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації.

2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть

Наразі встановлюються всі обставини події. Зазначається, що до єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесені відомості із попередньою правовою кваліфікацією — ч. 1 ст. 115 КК України, тобто “умисне вбивство”. Зазначене діяння карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування здійснюється Звягельським РВП ГУНП в Житомирській області.

Зазначимо, що 4 червня у Баранівці Житомирської області поховали місцевого Сергія Ковальчука, якого в стані коми після відвідин ТЦК доставили до Звягельської лікарні, де він за кілька днів до цього помер.

Сусіди запевняють, що 32-річний чоловік військовозобов’язаним не був, бо хворів на епілепсію.

Військовозобов’язаний помер

Завідуючий відділення реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні розповів, що чоловіка доставили до медзакладу у вкрай важкому стані, з діагнозом “закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім’яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами”. Після операційного втручання хворий ще 4 дні був на апараті штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, що 5 червня, мешканці села Баранівка зібралися на акцію протесту під будівлею місцевого ТЦК та СП. Після цього керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що начальника 2 відділу Звягельського РТЦК та СП відсторонять від виконання службових обов’язків на період слідчих дій.

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