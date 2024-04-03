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Були у себе на подвір’ї: окупанти вбили батька і 11-річного сина на Харківщині

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Були у себе на подвір’ї: окупанти вбили батька і 11-річного сина на Харківщині

Окупанти вбили батька і 11-річного сина на Харківщині. Подвійна трагедія сталася 2 квітня у Куп’янському районі.

Про страшні наслідки ворожих атак розповіли у Харківській обласній прокуратурі, передає НСН.

За даними слідства, 2 квітня близько 17:15 російські військовослужбовці обстріляли с. Новоосинове Купʼянського району. Загинув 58-річний чоловік. Його 11-річний син отримав поранення. Дитину госпіталізували до лікарні, хлопчик був у важкому стані. На жаль, вранці 3 квітня стало відомо, що дитина померла.

Потерпілі перебували на території власного подвірʼя, коли збройні сили рф почали завдавати по населеному пункту удари з артилерії….

Також 2 квітня о 15:00 окупанти обстріляли с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Зруйновано щонайменше сім житлових будинків, стались пожежі. Попередньо, ворожі війська били по селу з артилерії.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Фото наслідків обстрілів на Харківщині

Фото наслідків обстрілів на Харківщині

Фото наслідків обстрілів на Харківщині

Фото наслідків обстрілів на Харківщині

Фото наслідків обстрілів на Харківщині

Фото наслідків обстрілів на Харківщині

Фото наслідків обстрілів на Харківщині

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