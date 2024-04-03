Були у себе на подвір’ї: окупанти вбили батька і 11-річного сина на Харківщині

Окупанти вбили батька і 11-річного сина на Харківщині. Подвійна трагедія сталася 2 квітня у Куп’янському районі.

Про страшні наслідки ворожих атак розповіли у Харківській обласній прокуратурі, передає НСН.

За даними слідства, 2 квітня близько 17:15 російські військовослужбовці обстріляли с. Новоосинове Купʼянського району. Загинув 58-річний чоловік. Його 11-річний син отримав поранення. Дитину госпіталізували до лікарні, хлопчик був у важкому стані. На жаль, вранці 3 квітня стало відомо, що дитина померла.

Потерпілі перебували на території власного подвірʼя, коли збройні сили рф почали завдавати по населеному пункту удари з артилерії….

Також 2 квітня о 15:00 окупанти обстріляли с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Зруйновано щонайменше сім житлових будинків, стались пожежі. Попередньо, ворожі війська били по селу з артилерії.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Фото наслідків обстрілів на Харківщині

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