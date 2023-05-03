В Токмаку зупинили видачу російських паспортів: ховають знищених ЗСУ елітних колаборантів

В Токмаку на Запоріжжі зупинили видачу російських паспортів. Тут сьогодні ховають елітних колаборантів, яких чарівники ЗСУ перемістили з бенкету одразу на поминальний обід. Про це пише запорізьке видання РІА-Мелітополь, передає НСН.

Сьогодні в місті траур – ховають елітних колаборантів, яких разом з россійськими військовими артилерія «підсмажила» 1 травня у кафе «Лагуна», – йдеться у повідомленні

В Токмаку прилетіло прямо на елітний бенкет 1 травня

Загарбників же відправлять додому у пакетах.

Журналісти нагадують, що там гуляли фсбшні щури з поліцаями і колаборантами. Серед них була власниця кафе, керівник паспортного столу і ще кілька співробітників, які змушували кожного токмачанина оформлювати російський вовчий квиток.

Після прильоту трупів було море. Тепер у орків трабл – тимчасово прийшлось зупинити оформлення та видачу россійських папірців, – пише автор повідомлення

Ну, що ж, від щирого серця бажаємо окупантам і колаборантам побільше таких бенкетів!

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