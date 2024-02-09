Українці профінансували росіян на 3 мільярди гривень – поліція

Українці профінансували росіян на 3 мільярди гривень. Про злочинну і непрйнятну під час війни схему повідомили у поліції, передає НСН. Втім, чи можна таких людей назвати українцями? Питання риторичне.

Отже, громадяни України, виконуючи вказівки своїх керівників «за порєбриком», перерахували в росію близько 3 мільярдів гривень: київські правоохоронці викрили підпільне інтернет-казино.

Десятеро фігурантів здійснювали незаконні платіжні операції за допомогою інтернет-ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор. Відносно зловмисників слідчі розпочали два кримінальних провадження.

Слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили групу осіб, які організували на території столиці незаконний бізнес у сфері азартних ігор.

Поліцейські з’ясували, що до складу групи входило десять осіб. Це – 33-річний, 35-річний та 46-річний організатори, громадяни російської федерації, та виконавці – чоловіки і жінки віком від 29 до 59 років, громадяни України та рф.

Правопорушники налагодили незаконну схему з виведення грошей з території України на територію росії. Таким чином зловмисники перерахували близько 3 мільярдів гривень в рф.

Слідчі столичного главку повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України – незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією або участь у ній. Зловмисникам загрожує позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ще новини України: Хто має право здійснювати сертифікацію грального обладнання: КРАІЛ оновила перелік компаній