Ухвалено обов’язкову евакуацію дітей ще з трьох населених пунктів Донеччини через безпекову ситуацію.

Про це повідомили 9 серпня у Мінреінтеграції, передають «Новини України – НСН».

Через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донеччини

Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Ухвалено обов’язкову евакуацію дітей ще з трьох населених пунктів Донеччини

Учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками із:

Селища Цукурине,

Селища Іллінка,

села Ізмайлівка.

Це Покровський район Донецької області.

Евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто 1 приймальний пункт.

Зауважимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Щоб отримати консультацію щодо можливості виїхати до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911, – йдеться у повідомленні

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Примусова евакуація дітей у Донецькій області відбудеться у 6 населених пунктах

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