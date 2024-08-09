Ухвалено обов’язкову евакуацію дітей ще з трьох населених пунктів Донеччини через безпекову ситуацію.
Про це повідомили 9 серпня у Мінреінтеграції, передають «Новини України – НСН».
Через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донеччини
Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.
Ухвалено обов’язкову евакуацію дітей ще з трьох населених пунктів Донеччини
Учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками із:
- Селища Цукурине,
- Селища Іллінка,
- села Ізмайлівка.
Це Покровський район Донецької області.
Евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто 1 приймальний пункт.
Зауважимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Щоб отримати консультацію щодо можливості виїхати до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911, – йдеться у повідомленні
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Примусова евакуація дітей у Донецькій області відбудеться у 6 населених пунктах
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