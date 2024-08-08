ЗСУ наполягають на примусовій евакуації всіх цивільних із зони активних бойових дій на Донеччині — Верещук

ЗСУ наполягають на примусовій евакуації всіх цивільних, а не тільки дітей, із зони активних бойових дій на Донеччині.

Про таке заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передають «Новини України – НСН».

Відповідну заяву Верещук зробила в ефірі національного телемарафону 5 серпня.

За словами міністерки, військові чітко заявили, що цивільні заважають виконувати бойові завдання, необхідні для відсічі російським окупантам.

З цієї причини військові наполягають, щоб у зоні активних бойових дій примусово евакуювали не тільки дітей, а й усіх цивільних.

Ворог використовує місцеве населення як живий щит, ворог всіляко заохочує через свої пропагандистські інформаційні вкидання, щоб люди залишалися на лінії вогню і тим самим унеможливлювали проведення тих чи інших операцій, які потрібні нашим Збройним силам, — сказала Верещук

Вона закликала жителів населених пунктів, які розташовані в зоні активних бойових дій, дослухатися до ЗСУ та виїхати в більш безпечні регіони країни.

При цьому Верещук визнала, що наразі немає законодавчих механізмів, які дозволяли б здійснювати примусову евакуацію всього цивільного населення.

ЗСУ наполягають на примусовій евакуації всіх цивільних: відео заяви Верещук

Нагадаємо: Примусова евакуація дітей у Донецькій області відбудеться у 6 населених пунктах

А також ми повідомляли: «Суджа втрачена», труба і евакуація в самих трусах: що відомо про Курський напрямок фронту 8 серпня