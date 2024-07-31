У Донецькій області примусова евакуація дітей відбудеться ще з 6 населених пунктів. Загалом планують евакуювати більш як 20 дітей.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.

Таке рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Учасники Координаційного штабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області.

“Загалом планується евакуювати 21 дитину з їхніми батьками або іншими законними представниками”, – повідомили в міністерстві.

Примусова евакуація дітей у Донецькій області відбудеться у 6 населених пунктах

У більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.

“Зауважимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911”, – підкреслили в міністерстві.

Про бажання евакуюватися також можна повідомити:

на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548

або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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