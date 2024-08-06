Триває евакуація з Донеччини: як мешканцям безкоштовно виїхати до Рівненщини

Росія продовжує наступ на Донбасі, і тому триває евакуація з Донеччини. Мешканців закликають виїжджати. Держава забезпечує безкоштовне перевезення і притулок. Розповідаємо, що про це відомо.

У ДСНС повідомляють, що безупинні ворожі атаки та цілодобові обстріли перетворили, зокрема, Покровський район на арену запеклих боїв. Вибухи не стихають, а ворог продовжує руйнувати будинки та забирає життя мирних жителів. Ті, хто залишаються, живуть у постійному страху, ховаючись від небезпеки, яка посилюється з кожним днем.

Минулої доби рятувальники евакуювали з небезпечної зони 17 мешканців Гродівської та Новогродівської громад, серед яких було 7 дітей та 3 маломобільні особи. Їх доставили до безпечніших населених пунктів регіону.

Залишатися в Покровському районі небезпечно. Подумайте про своїх близьких і дітей. Єдиний спосіб врятувати життя — це евакуація. Не відкладайте, діяти потрібно зараз, – закликають рятувальники

Евакуація з Донеччини: як мешканцям безкоштовно виїхати до Рівненщини

У серпні з Донеччини на Рівненщину курсуватимуть евакуаційні поїзди.

Евакуація до Рівненської області здійснюватиметься спеціальним поїздом 1 раз на 8 днів. Зокрема, цього місяця заплановано 4 евакуаційні рейси: 6, 14, 22 і 30 серпня. Про це йдеться на сайті Донецької ОВА, повідомляють у Мінреінтеграції.

Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону, необхідно:

Залишити заявку за одним із наведених номерів: 0 800 408 911, (098) 890-33-18, (066) 285-62-90.

Дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзда у місті Покровськ.

Після виїзду громадяни зможуть безкоштовно оселитися у Рівненській області.

Для запису на евакуацію тяжкохворих і людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.

Про бажання виїхати також можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 1548. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Докладніше — в інфографіці нижче.

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