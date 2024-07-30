На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини: яку допомогу отримують евакуйовані

На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. Стало відомо, яку допомогу отримують евакуйовані.

На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини

До громад Волинської області було евакуйовано 73 особи. Серед них 21 дитина та 7 осіб з інвалідністю.

Рішення виїхати із небезпечного регіону цього разу ухвалили жителі Гродівської, Добропільської, Дружківської, Костянтинівської, Краматорської, Мар’їнської, Мирноградської, Новогродівської, Покровської, Селидівської, Сіверської та Торецької громад.

В евакопотягах дозволено перевозити тварин, тому родини забрали з собою собак, котів і навіть морську свинку.

Яку допомогу отримують евакуйовані

Евакуйованих забезпечили медичною і психологічною допомогою, водою та харчуванням від World Central Kitchen. Діти й підлітки додатково отримали рюкзаки від International Rescue Committee.

БФ «Янголи спасіння» за підтримки ЮНІСЕФ оформили для примусово евакуйованих сімей із дітьми разову грошову допомогу. Її розмір становить 10 800 гривень на кожного члена родини.

Усіх, хто цього потребував, довезли до підготовлених місць для поселення.

У Мінреінтеграції нагадують, що евакуація здійснюється безкоштовно. Про бажання евакуюватися із прифронтових територій можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548.

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