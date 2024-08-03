На початку липня стало відомо, що мешканців трьох областей забезпечать скрапленим газом в рамках експериментального проєкту. Тепер таку допомогу отримає ще один регіон. Відтак у проекті візьмуть участь 4 області.
Повідомляється, що у цьому проєкті можуть брати участь і іноземні організації, і підприємства щодо забезпечення регіонів необхідним устаткуванням.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.
Жителі 4 областей зможуть користуватися скрапленим газом безкоштовно – кому нададуть допомогу
Як стало відомо, на спеціальній нараді під головуванням віце-прем’єр міністра Ірини Верещук було ухвалено рішення включити Херсонську область до списку регіонів, які забезпечуватимуться гуманітарним газом. Відтепер таких областей буде чотири Харківська, Сумська, Донецька та Херсонська.
У ході низки нарад було ухвалено рішення про впровадження експериментального проєкту із забезпечення скрапленим газом населення прифронтових територій.
Члени уряду обговорили стан погодження доопрацьованого проєкту постанови із зацікавленими органами та міжнародними партнерами, а також розглянули технічні аспекти реалізації проєкту.
Як повідомляється, експериментальний проєкт курирує Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. Його розробку здійснює Міненергетики спільно з Мінреінтеграції та іншими зацікавленими міністерствами й відомствами.
Наразі проєкт переданий до Секретаріату Кабінету Міністрів для подальшого розгляду Урядом.
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