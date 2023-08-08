З’явилося відео моменту повторного удару по Покровську під час рятувальної операції

Оприлюднено відео моменту повторного удару по Покровську під час рятувальної операції. Моторошні кадри показали у Національній поліції, передає НСН. Також правоохоронці оприлюднили фото з місця події і надали оновлені дані про постраждалих.

За останніми даними ДСНС, 7 людей загинуло і 88 поранено внаслідок російської атаки на Покровськ. Поліцейські продовжують працювати на місці обстрілу

У поліції кажуть, що станом на 11:00 було відомо про 39 поранених цивільних осіб, серед них двоє дітей 2006 та 2012 року народження. Решта поранених – це працівники поліції та ДСНС. Рятувальна операція продовжується.

Вчора о 19:15 війська рф завдали ракетних ударів по житловому масиву в центрі міста. Під час виконання пошуково-рятувальних робіт відбувся другий ракетний обстріл.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, 2 заклади харчування, 2 магазини, адміністративну будівлю, аптеку, готель, службові та цивільні автомобілі.

Наразі на місце трагедії працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики. Поліцейські приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим та їхнім рідним.

За зібраними поліцією матеріалами розпочато досудове розслідування, правова кваліфікація воєнного злочину рф – порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Відео моменту повторного удару по Покровську під час рятувальної операції

А це повне відео з місця події від поліції.

Фото наслідків удару по Покровську

Нагадаємо: Під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко

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