Удар по ринку у Донецьку, де загинуло 28 людей, прокоментували Сили оборони України

В Силах оборони України прокоментували удар по ринку у Донецьку, де, за даними окупаційної “влади”, загинуло 28 людей і ще 30 отримали поранення, передає НСН.

У Силах оборони таврійського напрямку заявили, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ «Таврія», бойової роботи засобами ураження по ринку Донецька не вели.

Про це йдеться у повідомленні Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

«росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ “Таврія”, в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели», — зазначається у повідомленні «Донецьк — це Україна! росії доведеться відповідати за відібрані життя українців», — додали у Силах оборони таврійського напрямку.

Удар по ринку у Донецьку було здійснено з окупованих територій

По ринку у Донецьку прилетіло з позицій на Червоногвардійських шахтах, які тимчасово окуповані.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

Зазначимо, що самі жителі Донецька сумніваються в тому, що їхнє місто атакували українські бпла. Люди підозрюють що це був “самостріл”. Про це каже радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він опублікував скрін діалогу з місцевого Донецького телеграм-каналу. Мешканці Донецька зазначають, що з українського боку нічого не прилітає по цивільних об’єктах.

Загибель 28 людей у Донецьку також прокоментував журналіст Денис Казанський, який родом з Донецька:

Це більше, ніж загинуло цивільних за 2019 рік. І більше, ніж за 2021 рік. Вся суть “захисту Донбасу”, про яку репетує росТВ. Всі ці люди були б живі, якби російський уряд не розтоптав Мінські угоди і не розв’язав бійню, якій немає краю і кінця – написав він

Російські пропагандисти тим часом знімають постановочні відео і розпинаються про “геноцид жителів Донбасу”. Кремль пішов ще далі і вирішив скликати Радбез ООН.

Перший заступник постпреда росії при ООН дмитро полянський цинічно заявив, що не сумнівається, що обстріл Донецька, нібито ЗСУ, стане однією з центральних тем запрошеного росією на 22 січня засідання РБ ООН, передає УНН.

Ще 17 січня росія запросила на 22 січня засідання Ради Безпеки ООН щодо постачання західної зброї в Україну. Участь у засіданні візьме міністр закордонних справ росії сергій лавров.

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