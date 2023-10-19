Врятували котика, працювали 20 годин з ризиком для життя – у Запоріжжі розбирають завали будинку

У Запоріжжі завершили пошукову операцію після ракетного удару по житловому будинку 18 жовтня. Про це повідомляють у ДСНС, публікують фото і відео з місця трагічної події, передає НСН.

Рятувальники озвучили остаточну кількість жертв. Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі загинуло п’ять людей, ще п’ять травмовані.

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку, що зазнав руйнувань внаслідок ворожої ракетної атаки вночі 18 жовтня.

Пошукова операція тривала понад 20 годин. Загалом загинуло п’ять людей, ще п’ять травмовані. Надзвичайники також виявили під завалами переляканого котика, якого вивільнили та передали господарю.

Робота ускладнювалася постійними повітряним тривогами. Крім того, існувала загроза обвалу конструкцій.

Сьогодні рятувальники спільно з міською аварійно-рятувальною службою продовжують розбирати аварійні конструкції.

У Запоріжжі розбирають завали будинку після ракетної атаки: фото

Раніше ми писали про трагічну історію молодої пари, яка жила в цьому будинку: Він одразу, вона під завалами, а декого врятували дві стіни: момент удару по Запоріжжю і інформація про жертви

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