У західних областях завтра очікується значний сніг, попереджають ДСНС-ники, передає НСН. 18 листопада на дорогах західних областей можуть бути ускладнення руху.

За інформацією метеорологів, у західних областях 18 листопада передбачається значний сніг, а на дорогах ожеледиця.

Через погіршення погодних умов синоптики прогнозують ускладнення руху на дорогах і вулицях західних областей країни. Закликаємо водіїв бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху, – йдеться у повідомленні ДСНС

Щодо інших регіонах, то на Одещині очікується значний дощ.

Удень в суботу у південних, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та Криму, а вночі в Одеській області – пориви вітру 15-20 м/с.

Ще новини України: В Україну йде перший сніг: яким областям приготуватися