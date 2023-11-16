В Україну йде перший сніг. Яким областям приготуватися, розповіли у ДСНС, передає НСН. Повідомлення рятувальники оприлюднили сьогодні, 16 листопада. На сніг слід очікувати вже через декілька днів.

Найближчими днями, за інформацією метеорологів, у більшості областей очікується зниження температури повітря та сніг.

В Україну йде перший сніг: яким областям приготуватися

Так, 18 листопада в західних, Житомирській та Вінницькій областях можливе утворення снігового покриву до 5-10 см, а на Прикарпатті місцями до 20 см.

20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 см.

На дорогах можлива ожеледиця.

Одягайтеся тепліше і переконайтесь, що ваші авто також підготовлені до ускладнення погодних умов! Просимо водіїв, хто цього ще не зробив, подбати про зміну літньої гуми на зимову! Дотримуйтесь ПДР і дистанції, наближаючись до пішохідних переходів – знижуйте швидкість і будьте максимально пильними! ДСНС бажає вам безпечних подорожей і теплих посмішок від перших сніжинок, – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, раніше ми писали: Мороз до мінус 10 і сніг: в Україну йде сильне похолодання

Ще новини України: Девід Камерон сьогодні в Україні: це його перший візит на новій посаді – що відомо