Мороз до мінус 10 і сніг: в Україну йде сильне похолодання

В Україну йде сильне похолодання. Такий прогноз озвучила сьогодні, 15 листопада, синоптик Наталка Діденко, передає НСН.

В Україну йде сильне похолодання – коли чекати

Згідно із прогнозом, озвученим Наталкою Діденко, в Україні очікується сильне похолодання з 19 по 23 листопада.

Температура повітря знизиться до невеликих “мінусів”, а в нічні години 23-го та 24-го листопада у північній частині України та на північному сході (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) ймовірно до -10-14 градусів!

І, відповідно, є висока ймовірність снігу в багатьох областях. Тому підготуйте себе та свої справи заздалегідь, – порадила Наталка Діденко

Якоб буде погода в Україні 16 листопада

16-го листопада в Україні місцями пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг.

Завтра вдень у більшості західних областей опади припиняться.

У четвер практично повсюди посилиться вітер до штормових поривів.

Температура повітря становитиме найближчої ночі 0+5 градусів, на півдні до +9 градусів, завтра вдень передбачається +4+9 градусів, у південній частині та на південному сході +9+12, в Криму до +14 градусів.

Погода у Києві 16 листопада

У Києві 16-го листопада буде рвучкий вітер, до 12-15 метрів за секунду. Місцями в столиці завтра очікується невеликий дощ, ввечері можливий мокрий сніг.

Впродовж доби температура повітря буде приблизно однаковою, +4+6 градусів, завтра ввечері зниження до +1+4 градусів.

Де буде особливо несприятлива погода на вихідних

За словами Наталки Діденко, надалі ще холоднішатиме, в суботу в західних областях погода буде особливо несприятливою із сильним мокрим снігом та штормовим вітром, у неділю на півдні, в центрі та на сході пройдуть сильні дощі та буде сильний вітер!

Перебудова атмосферних процесів у цей період завжди бурхлива, супроводжується активними метеодіями, тому подбайте і про себе, і про своє майно. Хай не болять голови, не крутять коліна, не мокнуть ноги і не задуває в шию холодний вітер, – написала Наталка Діденко

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